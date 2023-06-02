https://sputniknews.uz/20230602/mirziyoev-ijtimoiy-himoya-maslahatchi-tayinlov-35602620.html
Мирзиёевга ижтимоий ҳимоя масалалари бўйича маслаҳатчи тайинланди
Мирзиёевга ижтимоий ҳимоя масалалари бўйича маслаҳатчи тайинланди
Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигига директор тайинланди.
2023-06-02T07:00+0500
2023-06-02T07:00+0500
2023-06-02T07:00+0500
сиёсат
ўзбекистон
янги тайинлов
шавкат мирзиёев
мансурбек оллоёров
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ТОШКЕНТ, 2 июнь — Sputnik. Мансурбек Оллоёров Ўзбекистон президентининг тегишли фармони билан Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги директори лавозимига тайинланди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот котиби.Қайд этилишича, Мансурбек Полвонзода Оллоёров Ўзбекистон президентининг ижтимоий ҳимоя масалалари бўйича маслаҳатчиси – президент ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги директори лавозимига тайинланди.У бундан олдин президент Администрацияси Ҳуқуқий экспертиза ва комплекс таҳлил қилиш департаменти раҳбарининг ўринбосари бўлиб ишлаган.
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ўзбекистон тайинлов ижтимоий ҳимоя масалалари бўйича маслаҳатчи мансурбек оллоёров
ўзбекистон тайинлов ижтимоий ҳимоя масалалари бўйича маслаҳатчи мансурбек оллоёров
Мирзиёевга ижтимоий ҳимоя масалалари бўйича маслаҳатчи тайинланди
Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигига директор тайинланди.
ТОШКЕНТ, 2 июнь — Sputnik.
Мансурбек Оллоёров Ўзбекистон президентининг тегишли фармони билан Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги директори лавозимига тайинланди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот котиби.
Қайд этилишича, Мансурбек Полвонзода Оллоёров Ўзбекистон президентининг ижтимоий ҳимоя масалалари бўйича маслаҳатчиси – президент ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги директори лавозимига тайинланди.
У бундан олдин президент Администрацияси Ҳуқуқий экспертиза ва комплекс таҳлил қилиш департаменти раҳбарининг ўринбосари бўлиб ишлаган.