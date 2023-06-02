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https://sputniknews.uz/20230602/adliya-vaziri-orinbosar-sherzod-rabiyev-35623728.html
Адлия вазирига янги ўринбосар тайинланди
Адлия вазирига янги ўринбосар тайинланди
Юристлар малакасини ошириш маркази директори Адлия вазирига ўринбосар бўлди.
2023-06-02T15:59+0500
2023-06-02T16:04+0500
ўзбекистон
адлия вазирлиги
янги тайинлов
шерзод рабиев
сиёсат
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ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Ўзбекистон президентининг тегишли қарори билан Шерзод Миржалилович Рабиев адлия вазирининг ўринбосари лавозимига тайинланди, дея хабар берди вазирлик матбуот хизмати. Шерзод Рабиев шу кунга қадар Юристлар малакасини ошириш маркази директори лавозимида ишлаб келаётган эди.Ўзбекистон президентининг тегишли қарори билан адлия вазири ўринбосарлари Актам Муҳаммадиев ва Тўлқин Абдусатторов бошқа ишга ўтганлиги муносабати билан вазифаларидан озод этилди.Маълумот учун, Рабиев 1984 йилда Сирдарё вилояти Ховос шаҳрида туғилган, маълумоти олий, мутахассислиги ҳуқуқшунос, 2005 йилда Тошкент давлат юридик институтини тамомлаган.
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ўзбекистон адлия вазирлиги шерзод рабиев
ўзбекистон адлия вазирлиги шерзод рабиев

Адлия вазирига янги ўринбосар тайинланди

15:59 02.06.2023 (янгиланди: 16:04 02.06.2023)
© Министерство юстиции республики УзбекистанШерзод Рабиев
Шерзод Рабиев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.06.2023
© Министерство юстиции республики Узбекистан
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Юристлар малакасини ошириш маркази директори адлия вазирига ўринбосар бўлди.
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Ўзбекистон президентининг тегишли қарори билан Шерзод Миржалилович Рабиев адлия вазирининг ўринбосари лавозимига тайинланди, дея хабар берди вазирлик матбуот хизмати.
Шерзод Рабиев шу кунга қадар Юристлар малакасини ошириш маркази директори лавозимида ишлаб келаётган эди.
Ўзбекистон президентининг тегишли қарори билан адлия вазири ўринбосарлари Актам Муҳаммадиев ва Тўлқин Абдусатторов бошқа ишга ўтганлиги муносабати билан вазифаларидан озод этилди.
Маълумот учун, Рабиев 1984 йилда Сирдарё вилояти Ховос шаҳрида туғилган, маълумоти олий, мутахассислиги ҳуқуқшунос, 2005 йилда Тошкент давлат юридик институтини тамомлаган.
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