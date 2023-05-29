Рязанда ўзбек либослари намойиш қилинди — фото
© SputnikВ Рязани при поддержке органов власти и местного самоуправления впервые состоялся фестиваль этнической культуры "Синтез культур".
© Sputnik
Рязанда “Маданиятлар синтези” этник маданият фестивали бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 29 май — Sputnik. Рязанда ҳокимият ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари кўмагида 23-25 май кунлари илк бор "Маданиятлар синтези" этник маданият фестивали бўлиб ўтди. Бу ҳақда Мусофир Telegram-канали хабар қилди.
Тадбир “Олмаз” ўзбек миллий-маданий ташкилоти томонидан ташкил қилинди.
© SputnikВ Рязани при поддержке органов власти и местного самоуправления впервые состоялся фестиваль этнической культуры "Синтез культур".
В Рязани при поддержке органов власти и местного самоуправления впервые состоялся фестиваль этнической культуры "Синтез культур".
© Sputnik
Тадбирнинг биринчи кунида меҳмонларга “Fashion with an accent” янги бренди тақдим этилди ҳамда профессионал ва ҳаваскор дизайнерлар, миллий жамоат ташкилотлари, Рязань халқ амалий санъати институтининг катталар ва болалар учун этник ва замонавий либослари тўпламлари тақдим этилди.
© SputnikВ Рязани при поддержке органов власти и местного самоуправления впервые состоялся фестиваль этнической культуры "Синтез культур".
В Рязани при поддержке органов власти и местного самоуправления впервые состоялся фестиваль этнической культуры "Синтез культур".
© Sputnik
Иккинчи кун дастурида анъанавий Рязань либосининг келиб чиқиши, тарихий ва замонавий либосдаги Михайловский тўрлари, ўзбек дўпписининг махфий кодлари ҳақида маърузалар тингланди.
© SputnikВ Рязани при поддержке органов власти и местного самоуправления впервые состоялся фестиваль этнической культуры "Синтез культур".
В Рязани при поддержке органов власти и местного самоуправления впервые состоялся фестиваль этнической культуры "Синтез культур".
© Sputnik
Бухоро (Ўзбекистон), Владикавказ (Осетия) ва Екатеринбургдан мода ва гўзаллик саноати ижодкорларининг видео табриклари намойиш қилинди.
© SputnikВ Рязани при поддержке органов власти и местного самоуправления впервые состоялся фестиваль этнической культуры "Синтез культур".
В Рязани при поддержке органов власти и местного самоуправления впервые состоялся фестиваль этнической культуры "Синтез культур".
© Sputnik
3 кун давомида кўргазма-ярмарка ва “Плов62” буфети ишлади.
© SputnikВ Рязани при поддержке органов власти и местного самоуправления впервые состоялся фестиваль этнической культуры "Синтез культур".
В Рязани при поддержке органов власти и местного самоуправления впервые состоялся фестиваль этнической культуры "Синтез культур".
© Sputnik
Очилиш маросимида ташкилотчилар ва энг фаол иштирокчилар Рязан вилояти ҳудудий сиёсат вазирлигининг фахрий ёрлиқлари ва совғалар билан тақдирланди.