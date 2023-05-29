Қўл жанги: Намангандаги турнирда ўзбекистонлик полвон россияликдан устун бўлди — фото
© пресс-служба хокимията Наманганской области В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
© пресс-служба хокимията Наманганской области
Наманганда қўл жанги бўйича халқаро турнир бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 29 май — Sputnik. Наманган вилояти марказидаги “Афсоналар водийси” тематик паркида Қўл жанги бўйича чемпионлар лигаси халқаро турнири бўлиб ўтди, дея хабар берди вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати.
Хабарга кўра, мусобақани қўл жанги бўйича халқаро федерация вакиллари, Наманган вилояти ҳокими Шавкат Абдураззақов очиб берган.
© пресс-служба хокимията Наманганской области В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
© пресс-служба хокимията Наманганской области
“Ушбу шоу тарзида ташкилланган турнирда Россиянинг номдор спортчилари юртимиз полвонлари билан жанг олиб боришди”, дейилган хабарда.
© пресс-служба хокимията Наманганской области В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
© пресс-служба хокимията Наманганской области
Халқаро турнирнинг марказий жанги ўзбекистонлик Алишер Жураханов ҳамда Россия вакили Вадим Акалович ўртасида бўлиб, унда Жураханов 3:2 ҳисобида ғолиб бўлди.
© пресс-служба хокимията Наманганской области В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
© пресс-служба хокимията Наманганской области
Мусобақа ғолиблари ва совриндорларига ташкилотчилар томонидан пул мукофотлари, эсдалик совғалари топширилди. Кеча давомида ўзбек эстрадаси вакиллари иштирокида гала-концерт ҳам бўлиб ўтди.
© пресс-служба хокимията Наманганской области В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
© пресс-служба хокимията Наманганской области