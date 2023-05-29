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https://sputniknews.uz/20230529/qol-jangi-namangandagi-turnirda-ozbekistonlik-polvon-35447395.html
Қўл жанги: Намангандаги турнирда ўзбекистонлик полвон россияликдан устун бўлди — фото
Қўл жанги: Намангандаги турнирда ўзбекистонлик полвон россияликдан устун бўлди — фото
Наманганда қўл жанги бўйича халқаро турнир бўлиб ўтди. 29.05.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-05-29T10:28+0500
2023-05-29T10:28+0500
ўзбекистон
наманган
спорт
россия
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ТОШКЕНТ, 29 май — Sputnik. Наманган вилояти марказидаги “Афсоналар водийси” тематик паркида Қўл жанги бўйича чемпионлар лигаси халқаро турнири бўлиб ўтди, дея хабар берди вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати.Хабарга кўра, мусобақани қўл жанги бўйича халқаро федерация вакиллари, Наманган вилояти ҳокими Шавкат Абдураззақов очиб берган.“Ушбу шоу тарзида ташкилланган турнирда Россиянинг номдор спортчилари юртимиз полвонлари билан жанг олиб боришди”, дейилган хабарда.Халқаро турнирнинг марказий жанги ўзбекистонлик Алишер Жураханов ҳамда Россия вакили Вадим Акалович ўртасида бўлиб, унда Жураханов 3:2 ҳисобида ғолиб бўлди.Мусобақа ғолиблари ва совриндорларига ташкилотчилар томонидан пул мукофотлари, эсдалик совғалари топширилди. Кеча давомида ўзбек эстрадаси вакиллари иштирокида гала-концерт ҳам бўлиб ўтди.
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ўзбекистон, наманган, спорт, россия
ўзбекистон, наманган, спорт, россия

Қўл жанги: Намангандаги турнирда ўзбекистонлик полвон россияликдан устун бўлди — фото

10:28 29.05.2023
© пресс-служба хокимията Наманганской области В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.05.2023
© пресс-служба хокимията Наманганской области
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НовостиTelegram
Наманганда қўл жанги бўйича халқаро турнир бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 29 май — Sputnik. Наманган вилояти марказидаги “Афсоналар водийси” тематик паркида Қўл жанги бўйича чемпионлар лигаси халқаро турнири бўлиб ўтди, дея хабар берди вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати.
Хабарга кўра, мусобақани қўл жанги бўйича халқаро федерация вакиллари, Наманган вилояти ҳокими Шавкат Абдураззақов очиб берган.
© пресс-служба хокимията Наманганской области В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.05.2023
В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
© пресс-служба хокимията Наманганской области
“Ушбу шоу тарзида ташкилланган турнирда Россиянинг номдор спортчилари юртимиз полвонлари билан жанг олиб боришди”, дейилган хабарда.
© пресс-служба хокимията Наманганской области В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.05.2023
В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
© пресс-служба хокимията Наманганской области
Халқаро турнирнинг марказий жанги ўзбекистонлик Алишер Жураханов ҳамда Россия вакили Вадим Акалович ўртасида бўлиб, унда Жураханов 3:2 ҳисобида ғолиб бўлди.
© пресс-служба хокимията Наманганской области В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.05.2023
В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
© пресс-служба хокимията Наманганской области
Мусобақа ғолиблари ва совриндорларига ташкилотчилар томонидан пул мукофотлари, эсдалик совғалари топширилди. Кеча давомида ўзбек эстрадаси вакиллари иштирокида гала-концерт ҳам бўлиб ўтди.
© пресс-служба хокимията Наманганской области В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.05.2023
В рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане прошел международный турнир Лиги чемпионов по рукопашному бою.
© пресс-служба хокимията Наманганской области

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