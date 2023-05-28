https://sputniknews.uz/20230528/turkiya-saylov-35435450.html
Туркия президентлигига номзодлар сайловда овоз берди — видео
Туркия президентлигига номзодлар сайловда овоз берди — видео
Кемал Қиличдорўғли ва Ражаб Тойиб Эрдоған президентлик сайловларида овоз берди.
2023-05-28T15:20+0500
2023-05-28T15:20+0500
2023-05-28T15:53+0500
дунёда
туркия
сайловлар
режеп таййип эрдоған
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ТОШКЕНТ, 28 май — Sputnik. Туркия президентлигига номзодлар – Кемал Қиличдорўғли ва Ражаб Тойиб Эрдоған президентлик сайловларида овоз берди.Эрдоған президентлик сайловининг биринчи босқичида 49,52 фоиз, унинг мухолифатдаги рақиби Қиличдорўғли 44,88 фоиз овоз олган.Туркияда президентлик сайловларининг иккинчи босқичи якшанба куни маҳаллий вақт билан соат 08:00 да бошланди, овоз бериш 17:00 гача давом этади.Сайлов участкалари ёпилгач, овозларни санаш дарҳол бошланади.Хорижда яшаётган Туркия фуқаролари учун овоз бериш 24 май куни якунланди. 73 мамлакатда жами 3,5 миллион сайловчи овоз берди.
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Туркия президентлигига номзодлар сайловда овоз берди — видео
15:20 28.05.2023 (янгиланди: 15:53 28.05.2023)
Кемал Қиличдорўғли ва Ражаб Тойиб Эрдоған президентлик сайловларида овоз берди.
ТОШКЕНТ, 28 май — Sputnik.
Туркия президентлигига номзодлар – Кемал Қиличдорўғли ва Ражаб Тойиб Эрдоған президентлик сайловларида овоз берди.
Мухолифат номзоди Анқаранинг Чанкая туманидаги Аргентина мактабидаги сайлов участкасига маҳаллий вақт билан соат 12:05 атрофида етиб келди. Амалдаги президент Истанбулнинг Ускудар туманидаги сайлов участкасига худди шу вақтда келган.
Эрдоған президентлик сайловининг биринчи босқичида 49,52 фоиз, унинг мухолифатдаги рақиби Қиличдорўғли 44,88 фоиз овоз олган.
Туркияда президентлик сайловларининг иккинчи босқичи якшанба куни маҳаллий вақт билан соат 08:00 да бошланди, овоз бериш 17:00 гача давом этади.
Сайлов участкалари ёпилгач, овозларни санаш дарҳол бошланади.
Хорижда яшаётган Туркия фуқаролари учун овоз бериш 24 май куни якунланди. 73 мамлакатда жами 3,5 миллион сайловчи овоз берди.