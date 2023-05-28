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https://sputniknews.uz/20230528/turkiya-prezidentlik-saylovi-35433677.html
Туркияда президентлик сайловининг иккинчи тури бошланди
Туркияда президентлик сайловининг иккинчи тури бошланди
Мамлакат бўйича 191 мингдан ортиқ сайлов қутилари ўрнатилган. Сайловчилар сони 60 миллион кишидан ошади.
2023-05-28T10:07+0500
2023-05-28T10:41+0500
дунёда
туркия
режеп таййип эрдоған
сайловлар
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ТОШКЕНТ, 28 май — Sputnik. Бугун, 28 май куни Туркияда маҳаллий вақт билан соат 08:00 да президентлик сайловининг иккинчи босқичида овоз бериш учун сайлов участкалари очилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.14 май куни бўлиб ўтган овоз беришнинг биринчи босқичи натижаларига кўра, номзодлардан ҳеч бири 50 фоиз овоз тўплай олмаган. “Республика альянси”дан номзод, амалдаги президент Ражаб Тойиб Эрдоған (49,52 фоиз овоз) ва “Халқ иттифоқи”дан номзод Кемал Қиличдорўғли (44,88 фоиз овоз) иккинчи турга чиқиш ҳуқуқини қўлга киритган.Биринчи турда 5,17 фоиз овоз олган Ata альянсидан президентликка собиқ номзод Синан Ўған иккинчи турда тарафдорларини Эрдоғанни қўллаб-қувватлашга чақирди.Овозларни ҳисоблаш сайлов участкалари ёпилганидан сўнг дарҳол, маҳаллий вақт билан соат 17:00 да бошланади.Хорижда яшаётган Туркия фуқаролари учун овоз бериш 24 май куни якунланди. 73 мамлакатда жами 3,5 миллион сайловчи овоз берди.
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туркия президентлик сайлови
туркия президентлик сайлови

Туркияда президентлик сайловининг иккинчи тури бошланди

10:07 28.05.2023 (янгиланди: 10:41 28.05.2023)
© Sputnik / Алексей Майшев / Медиабанкка ўтишМужчина во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в посольстве Турции в Москве, архивное фото
Мужчина во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в посольстве Турции в Москве, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.05.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Мамлакат бўйича 191 мингдан ортиқ сайлов қутилари ўрнатилган. Сайловчилар сони 60 миллион кишидан ошади.
ТОШКЕНТ, 28 май — Sputnik. Бугун, 28 май куни Туркияда маҳаллий вақт билан соат 08:00 да президентлик сайловининг иккинчи босқичида овоз бериш учун сайлов участкалари очилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Мамлакат бўйича 191 мингдан ортиқ сайлов қутилари ўрнатилган. Сайловчилар сони 60 миллион кишидан ошади.
14 май куни бўлиб ўтган овоз беришнинг биринчи босқичи натижаларига кўра, номзодлардан ҳеч бири 50 фоиз овоз тўплай олмаган. “Республика альянси”дан номзод, амалдаги президент Ражаб Тойиб Эрдоған (49,52 фоиз овоз) ва “Халқ иттифоқи”дан номзод Кемал Қиличдорўғли (44,88 фоиз овоз) иккинчи турга чиқиш ҳуқуқини қўлга киритган.
Биринчи турда 5,17 фоиз овоз олган Ata альянсидан президентликка собиқ номзод Синан Ўған иккинчи турда тарафдорларини Эрдоғанни қўллаб-қувватлашга чақирди.
Овозларни ҳисоблаш сайлов участкалари ёпилганидан сўнг дарҳол, маҳаллий вақт билан соат 17:00 да бошланади.
Хорижда яшаётган Туркия фуқаролари учун овоз бериш 24 май куни якунланди. 73 мамлакатда жами 3,5 миллион сайловчи овоз берди.
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