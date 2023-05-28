Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Онкология - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.01.2022
Бу қизиқ
Ушбу рукнимизда илм-фан, инсон соғлиги, фойдали ва зарарли озиқ-овқатлар, парҳез таомлар, шифокорлар маслаҳати ва бошқа барча учун қизиқарли маълумотлар бор.
https://sputniknews.uz/20230528/motam-marosimlari-nomlari-test-savollari-35434354.html
Мотам маросимлари номлари — тест саволлари
Мотам маросимлари номлари — тест саволлари
Sputnik Ўзбекистон махсус тест саволларни тақдим этади. Ўз билимингизни синаб кўринг!
2023-05-28T13:00+0500
2023-05-28T13:00+0500
бу қизиқ
жамият
сўров
ўзбек тили
ўзбекнинг ўз сўзлари
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/923/84/9238440_0:61:1945:1155_1920x0_80_0_0_3f182f3cef5090f68ad2b353a17f2cd9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/923/84/9238440_153:28:1641:1144_1920x0_80_0_0_125841703a5292da4e1ea0c392a335d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мотам маросимлари тест саволлари
мотам маросимлари тест саволлари

Мотам маросимлари номлари — тест саволлари

13:00 28.05.2023
© Sputnik / Искандар АминовНа мусульманском кладбище в Душанбе.
На мусульманском кладбище в Душанбе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.05.2023
© Sputnik / Искандар Аминов
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Sputnik Ўзбекистон махсус тест саволларни тақдим этади. Ўз билимингизни синаб кўринг!
1 ундан 8
Марҳумнинг гуноҳларини ювиш учун жанозадан илгари тўпланиб ўтказиладиган маросим номи нима?
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0