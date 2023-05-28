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Ушбу рукнимизда илм-фан, инсон соғлиги, фойдали ва зарарли озиқ-овқатлар, парҳез таомлар, шифокорлар маслаҳати ва бошқа барча учун қизиқарли маълумотлар бор.
https://sputniknews.uz/20230528/motam-marosimlari-nomlari-test-savollari-35434354.html
Мотам маросимлари номлари — тест саволлари
Мотам маросимлари номлари — тест саволлари
Sputnik Ўзбекистон махсус тест саволларни тақдим этади. Ўз билимингизни синаб кўринг!
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мотам маросимлари тест саволлари
мотам маросимлари тест саволлари
Мотам маросимлари номлари — тест саволлари
13:00 28.05.2023
© Sputnik / Искандар Аминов
На мусульманском кладбище в Душанбе.
© Sputnik / Искандар Аминов
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Sputnik Ўзбекистон махсус тест саволларни тақдим этади. Ўз билимингизни синаб кўринг!
1 ундан 8
Марҳумнинг гуноҳларини ювиш учун жанозадан илгари тўпланиб ўтказиладиган маросим номи нима?
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