https://sputniknews.uz/20230527/ozbekistonda-davlat-kapital-korxonalar-35425245.html
Ўзбекистонда қайси давлатларнинг капитали иштирокидаги корхоналар сони кўп?
Ўзбекистонда қайси давлатларнинг капитали иштирокидаги корхоналар сони кўп?
Хорижий капитал иштирокида энг кўп фаолият кўрсатаётган корхоналар ичида Россия, Хитой етакчилик қилмоқда.
2023-05-27T13:33+0500
2023-05-27T13:33+0500
2023-05-27T13:33+0500
жамият
ўзбекистон
россия
хитой
корхона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/12/73/127381_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_20b021b43be402f49b151064fce3380f.jpg
ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхона ва ташкилотлар сони 12 мингдан ошди, дея хабар берди Статистика агентлиги.Қайд этилишича, 2023 йил 1 май ҳолатига республикада фаолият кўрсатаётган хорижий капитал иштирокидаги корхона ва ташкилотлар сони 12 989 тани ташкил этган.Хорижий капитал иштирокида энг кўп фаолият кўрсатаётган корхоналар ичида Россия, Хитой етакчилик қилмоқда. Биргина Россия 2 905 та, Хитойдан эса 1 807 та капитал иштирокидаги корхоналар фаолият юритмоқда.Корхоналар сони:
https://sputniknews.uz/20230525/ozbekiston-eksport-top-10-davlat-infografika-35341913.html
ўзбекистон
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/12/73/127381_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_5e24d0303281b83de2d7bb7e0c338ea1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ўзбекистон россия хитой корхона
ўзбекистон россия хитой корхона
Ўзбекистонда қайси давлатларнинг капитали иштирокидаги корхоналар сони кўп?
Хорижий капитал иштирокида энг кўп фаолият кўрсатаётган корхоналар ичида Россия, Хитой етакчилик қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik.
Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхона ва ташкилотлар сони 12 мингдан ошди, дея хабар берди Статистика агентлиги.
Қайд этилишича, 2023 йил 1 май ҳолатига республикада фаолият кўрсатаётган хорижий капитал иштирокидаги корхона ва ташкилотлар сони 12 989 тани ташкил этган.
Хорижий капитал иштирокида энг кўп фаолият кўрсатаётган корхоналар ичида Россия, Хитой етакчилик қилмоқда. Биргина Россия 2 905 та, Хитойдан эса 1 807 та капитал иштирокидаги корхоналар фаолият юритмоқда.