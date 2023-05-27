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https://oz.sputniknews.uz/20230527/ozbekiston-gvatemala-natija-futbol-35411451.html
Ўзбекистон — Гватемала ўйини қандай якунланди
Ўзбекистон — Гватемала ўйини қандай якунланди
Бугун Аргентинада бўлиб ўтаётган футбол бўйича U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон – Гватемала учрашуви бўлиб ўтди.
2023-05-27T04:07+0500
2023-05-27T04:25+0500
спорт
аргентина
ўзбекистон
футбол
футбол бўйича жч u-20, 2023
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ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Аргентинада ҳозиргина якунланган Ўзбекистон – Гватемала U-20 терма жамоалар учрашувида Ўзбекистон терма жамоаси ғалабага эришди. Ҳисоб 2:0. Голлар: Шаҳзодбек Нематжонов 9ʼ, 21ʼБу ўзбекистон терма жамоасининг учинчи ўйини эди.Эслатиб ўтамиз, турнир 20 майдан 11 июнгача давом этади. Равшан Ҳайдаров шогирдлари Аргентина, Янги Зеландия ва Гватемала терма жамоалари билан ҳам тўп сурди. Турнирнинг гуруҳ босқичида жами 24 давлатдан ёшлар терма жамоалари иштирок этади. Ўзбекистон “А” гуруҳидан жой олди. Гуруҳ ўйинлари натижаларига кўра, 16 нафар энг яхши жамоа чемпионатнинг кейинги босқичига йўл олади.
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спорт футбол аргентина ўзбекистон гватемала
спорт футбол аргентина ўзбекистон гватемала

Ўзбекистон — Гватемала ўйини қандай якунланди

04:07 27.05.2023 (янгиланди: 04:25 27.05.2023)
© Ассоциация футбола УзбекистанаМолодежная сборная Узбекистана обыграла команду Гватемалы на чемпионате мира U-20.
Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду Гватемалы на чемпионате мира U-20. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.05.2023
© Ассоциация футбола Узбекистана
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Бугун Аргентинада бўлиб ўтаётган футбол бўйича U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон – Гватемала учрашуви бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Аргентинада ҳозиргина якунланган Ўзбекистон – Гватемала U-20 терма жамоалар учрашувида Ўзбекистон терма жамоаси ғалабага эришди. Ҳисоб 2:0. Голлар: Шаҳзодбек Нематжонов 9ʼ, 21ʼ
Бу ўзбекистон терма жамоасининг учинчи ўйини эди.
Эслатиб ўтамиз, турнир 20 майдан 11 июнгача давом этади. Равшан Ҳайдаров шогирдлари Аргентина, Янги Зеландия ва Гватемала терма жамоалари билан ҳам тўп сурди. Турнирнинг гуруҳ босқичида жами 24 давлатдан ёшлар терма жамоалари иштирок этади. Ўзбекистон “А” гуруҳидан жой олди. Гуруҳ ўйинлари натижаларига кўра, 16 нафар энг яхши жамоа чемпионатнинг кейинги босқичига йўл олади.
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