https://sputniknews.uz/20230527/ozbekiston-boks-rossiya-xalqaro-turnir-35431970.html

Ўзбекистонлик боксчилар Россиядаги халқаро турнирда 12 та медални қўлга киритишди

Ўзбекистонлик боксчилар Россиядаги халқаро турнирда 12 та медални қўлга киритишди

Ўзбекистон терма жамоаси турнир якунига кўра 3 та олтин, 5 та кумуш ва 4 та бронза медалларини қўлга киритишди.

2023-05-27T18:59+0500

2023-05-27T18:59+0500

2023-05-27T18:59+0500

спорт

россия

ўзбекистон

бокс

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ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Ўзбекистонлик боксчилар Россиянинг Хабаровск шаҳрида бокс бўйича эркаклар ва аёллар ўртасида Константин Коротков хотирасига бағишланган халқаро турнирда 12 та медал сазовори бўлишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Мусобақада эркаклар ва аёллар таркиби билан қатнашган Ўзбекистон терма жамоаси умумий ҳисобда 12 та медалга сазовор бўлди.Вакиллар турнир якунига кўра 3 та олтин, 5 та кумуш ва 4 та бронза медалларини қўлга киритишди.Жамоа сафида қуйидаги боксчилар совриндор бўлишди:Олтин медаль:Кумуш медаль:Бронза медаль:

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