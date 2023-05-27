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https://sputniknews.uz/20230527/ozbekiston-boks-rossiya-xalqaro-turnir-35431970.html
Ўзбекистонлик боксчилар Россиядаги халқаро турнирда 12 та медални қўлга киритишди
Ўзбекистонлик боксчилар Россиядаги халқаро турнирда 12 та медални қўлга киритишди
Ўзбекистон терма жамоаси турнир якунига кўра 3 та олтин, 5 та кумуш ва 4 та бронза медалларини қўлга киритишди.
2023-05-27T18:59+0500
2023-05-27T18:59+0500
спорт
россия
ўзбекистон
бокс
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ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Ўзбекистонлик боксчилар Россиянинг Хабаровск шаҳрида бокс бўйича эркаклар ва аёллар ўртасида Константин Коротков хотирасига бағишланган халқаро турнирда 12 та медал сазовори бўлишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Мусобақада эркаклар ва аёллар таркиби билан қатнашган Ўзбекистон терма жамоаси умумий ҳисобда 12 та медалга сазовор бўлди.Вакиллар турнир якунига кўра 3 та олтин, 5 та кумуш ва 4 та бронза медалларини қўлга киритишди.Жамоа сафида қуйидаги боксчилар совриндор бўлишди:Олтин медаль:Кумуш медаль:Бронза медаль:
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ўзбекистон россия бокс
ўзбекистон россия бокс

Ўзбекистонлик боксчилар Россиядаги халқаро турнирда 12 та медални қўлга киритишди

18:59 27.05.2023
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМастера кожаной перчатки достойно завершили своё выступление на российском ринге
Мастера кожаной перчатки достойно завершили своё выступление на российском ринге - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.05.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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НовостиTelegram
Ўзбекистон терма жамоаси турнир якунига кўра 3 та олтин, 5 та кумуш ва 4 та бронза медалларини қўлга киритишди.
ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Ўзбекистонлик боксчилар Россиянинг Хабаровск шаҳрида бокс бўйича эркаклар ва аёллар ўртасида Константин Коротков хотирасига бағишланган халқаро турнирда 12 та медал сазовори бўлишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Мусобақада эркаклар ва аёллар таркиби билан қатнашган Ўзбекистон терма жамоаси умумий ҳисобда 12 та медалга сазовор бўлди.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМастера кожаной перчатки достойно завершили своё выступление на российском ринге
Мастера кожаной перчатки достойно завершили своё выступление на российском ринге - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.05.2023
Мастера кожаной перчатки достойно завершили своё выступление на российском ринге
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Вакиллар турнир якунига кўра 3 та олтин, 5 та кумуш ва 4 та бронза медалларини қўлга киритишди.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМастера кожаной перчатки достойно завершили своё выступление на российском ринге
Мастера кожаной перчатки достойно завершили своё выступление на российском ринге - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.05.2023
Мастера кожаной перчатки достойно завершили своё выступление на российском ринге
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Жамоа сафида қуйидаги боксчилар совриндор бўлишди:
Олтин медаль:
-50 кг: Сабина Бобоқулова
-54 кг: Нигина Ўктамова
-75 кг: Азиза Зокирова
Кумуш медаль:
-50 кг: Феруза Казакова
-57 кг: Ситора Турдибекова
-66 кг: Навбаҳор Ҳамидова
-75 кг: Алишер Аюбов
-86 кг: Одилжон Аслонов
Бронза медаль:
-54 кг: Ахтамов Қодирбек
-71 кг: Жавлонбек Йўлдошев
-71 кг: Аман Консбеков
-92 кг: Амиршох Самадов
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