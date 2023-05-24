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https://sputniknews.uz/20230524/ozbekiston-yangi-zelandiya-futbolist-muhlis-35262584.html
Ўзбекистон - Янги Зеландия футбол баҳси — энг ёрқин суратлар
Ўзбекистон - Янги Зеландия футбол баҳси — энг ёрқин суратлар
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Янги Зеландия терма жамоаси билан дуранг ўйнади. Қизиқарли ўйиннинг асосий лаҳзаларини фототасмада томоша қилилинг.
2023-05-24T08:07+0500
2023-05-24T09:13+0500
спорт
аргентина
ўзбекистон
футбол бўйича жч u-20, 2023
футбол
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ТОШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Кеча футбол бўйича Аргентинада Ўзбекистон – Янги Зеландия U-20 терма жамоалар учрашуви дуранг натижа қайд этилди.Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси ўйиннинг сўнгги дақиқасида 90+3 гол киритиб ҳисобни тегнглаштиришга муваффақ бўлишди. Якуний ҳисоб - 2:2.Учрашувнинг энг ёрқин ва ҳаяжонли лаҳзаларини фототасмада томоша қилинг.
аргентина
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аргентина ўзбекистон футбол u-20
аргентина ўзбекистон футбол u-20

Ўзбекистон - Янги Зеландия футбол баҳси — энг ёрқин суратлар

08:07 24.05.2023 (янгиланди: 09:13 24.05.2023)
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Ўзбекистон миллий терма жамоаси Янги Зеландия терма жамоаси билан дуранг ўйнади. Қизиқарли ўйиннинг асосий лаҳзаларини фототасмада томоша қилилинг.
ТОШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Кеча футбол бўйича Аргентинада Ўзбекистон – Янги Зеландия U-20 терма жамоалар учрашуви дуранг натижа қайд этилди.
Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси ўйиннинг сўнгги дақиқасида 90+3 гол киритиб ҳисобни тегнглаштиришга муваффақ бўлишди. Якуний ҳисоб - 2:2.
Учрашувнинг энг ёрқин ва ҳаяжонли лаҳзаларини фототасмада томоша қилинг.
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Самые яркие моменты матча Узбекистан-Новая Зеландия - Sputnik Ўзбекистон
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Самые яркие моменты матча Узбекистан-Новая Зеландия - Sputnik Ўзбекистон
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Самые яркие моменты матча Узбекистан-Новая Зеландия - Sputnik Ўзбекистон
3/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Самые яркие моменты матча Узбекистан-Новая Зеландия - Sputnik Ўзбекистон
4/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Самые яркие моменты матча Узбекистан-Новая Зеландия - Sputnik Ўзбекистон
5/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Самые яркие моменты матча Узбекистан-Новая Зеландия - Sputnik Ўзбекистон
6/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Самые яркие моменты матча Узбекистан-Новая Зеландия - Sputnik Ўзбекистон
7/9
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Самые яркие моменты матча Узбекистан-Новая Зеландия - Sputnik Ўзбекистон
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Самые яркие моменты матча Узбекистан-Новая Зеландия - Sputnik Ўзбекистон
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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