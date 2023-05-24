Ўзбекистон - Янги Зеландия футбол баҳси — энг ёрқин суратлар
08:07 24.05.2023 (янгиланди: 09:13 24.05.2023)
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Янги Зеландия терма жамоаси билан дуранг ўйнади. Қизиқарли ўйиннинг асосий лаҳзаларини фототасмада томоша қилилинг.
ТОШКЕНТ, 24 май — Sputnik. Кеча футбол бўйича Аргентинада Ўзбекистон – Янги Зеландия U-20 терма жамоалар учрашуви дуранг натижа қайд этилди.
Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси ўйиннинг сўнгги дақиқасида 90+3 гол киритиб ҳисобни тегнглаштиришга муваффақ бўлишди. Якуний ҳисоб - 2:2.
Учрашувнинг энг ёрқин ва ҳаяжонли лаҳзаларини фототасмада томоша қилинг.
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана