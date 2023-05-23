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U20 ЖЧ: Ўзбекистондан Янги Зеландияга қарши кимлар майдонга тушиши маълум бўлди
U20 ЖЧ: Ўзбекистондан Янги Зеландияга қарши кимлар майдонга тушиши маълум бўлди
Бугун Аргентинада бўлиб ўтаётган футбол бўйича U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон – Янги Зеландия учрашуви бўлиб ўтади.
2023-05-23T21:22+0500
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спорт
аргентина
ўзбекистон
янги зеландия
футбол бўйича жч u-20, 2023
fifa u-20 world cup 2023
футбол
жаҳон чемпионати
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ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Бугун Аргентинада бўлиб ўтадиган футбол бўйича U-20 жаҳон чемпионатида Янги Зеландияга қарши тўп сурадиган Ўзбекистон терма жамоаси таркиби маълум қилинди. Ўзбекистон — Янги Зеландия ўйинини қаерда жонли эфирда томоша қилиш мумкин?Терма жамоа таркиби:Эслатиб ўтамиз, U20 Жаҳон чемпионати 20 майдан 11 июнга қадар Аргентинада бўлиб ўтади. Турнирнинг гуруҳ босқичида жами 24 давлатдан ёшлар терма жамоалари иштирок этади. Ўзбекистон “А” гуруҳидан жой олди. Гуруҳ ўйинлари натижаларига кўра, 16 нафар энг яхши жамоа чемпионатнинг кейинги босқичига йўл олади.
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аргентина ўзбекистон янги зеландия футбол
аргентина ўзбекистон янги зеландия футбол

U20 ЖЧ: Ўзбекистондан Янги Зеландияга қарши кимлар майдонга тушиши маълум бўлди

21:22 23.05.2023 (янгиланди: 21:34 23.05.2023)
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаФотогалерея с сегодняшней тренировки молодежной сборной Узбекистана
Фотогалерея с сегодняшней тренировки молодежной сборной Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.05.2023
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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Бугун Аргентинада бўлиб ўтаётган футбол бўйича U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон – Янги Зеландия учрашуви бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Бугун Аргентинада бўлиб ўтадиган футбол бўйича U-20 жаҳон чемпионатида Янги Зеландияга қарши тўп сурадиган Ўзбекистон терма жамоаси таркиби маълум қилинди.
Ўзбекистон — Янги Зеландия ўйинини қаерда жонли эфирда томоша қилиш мумкин?
Терма жамоа таркиби:
Отабек Боймуродов,
Асрорбек Кенжаев,
Эдем Неманов,
Абдуқодир Хусанов,
Маҳмуд Махмаджонов,
Сайдафзалхон Ахроров,
Жахонгир Урозов,
Абубакир Ашуров,
Диёр Ортиқбоев,
Иззатило Пўлатов,
Зафармурод Aбдурахматов,
Бехруз Асқаров,
Шерзод Эсанов,
Шахзод Рахматуллаев,
Шахзод Aкрамов,
Нодирбек Абдураззақов,
Аббосбек Файзуллаев,
Умарали Рахмоналиев,
Шахзод Нематжонов,
Пўлатхўжа Холдорхонов,
Рустам Турдимуродов.
Эслатиб ўтамиз, U20 Жаҳон чемпионати 20 майдан 11 июнга қадар Аргентинада бўлиб ўтади. Турнирнинг гуруҳ босқичида жами 24 давлатдан ёшлар терма жамоалари иштирок этади. Ўзбекистон “А” гуруҳидан жой олди. Гуруҳ ўйинлари натижаларига кўра, 16 нафар энг яхши жамоа чемпионатнинг кейинги босқичига йўл олади.
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