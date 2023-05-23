U20 ЖЧ: Ўзбекистондан Янги Зеландияга қарши кимлар майдонга тушиши маълум бўлди
21:22 23.05.2023 (янгиланди: 21:34 23.05.2023)
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаФотогалерея с сегодняшней тренировки молодежной сборной Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Бугун Аргентинада бўлиб ўтаётган футбол бўйича U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон – Янги Зеландия учрашуви бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Бугун Аргентинада бўлиб ўтадиган футбол бўйича U-20 жаҳон чемпионатида Янги Зеландияга қарши тўп сурадиган Ўзбекистон терма жамоаси таркиби маълум қилинди.
Терма жамоа таркиби:
Отабек Боймуродов,
Асрорбек Кенжаев,
Эдем Неманов,
Абдуқодир Хусанов,
Маҳмуд Махмаджонов,
Сайдафзалхон Ахроров,
Жахонгир Урозов,
Абубакир Ашуров,
Диёр Ортиқбоев,
Иззатило Пўлатов,
Зафармурод Aбдурахматов,
Бехруз Асқаров,
Шерзод Эсанов,
Шахзод Рахматуллаев,
Шахзод Aкрамов,
Нодирбек Абдураззақов,
Аббосбек Файзуллаев,
Умарали Рахмоналиев,
Шахзод Нематжонов,
Пўлатхўжа Холдорхонов,
Рустам Турдимуродов.
Эслатиб ўтамиз, U20 Жаҳон чемпионати 20 майдан 11 июнга қадар Аргентинада бўлиб ўтади. Турнирнинг гуруҳ босқичида жами 24 давлатдан ёшлар терма жамоалари иштирок этади. Ўзбекистон “А” гуруҳидан жой олди. Гуруҳ ўйинлари натижаларига кўра, 16 нафар энг яхши жамоа чемпионатнинг кейинги босқичига йўл олади.