Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230523/ukraina-bloger-kann-kinofestivali-35219839.html
Сохта қон ва байроқ — украиналик блогер нега Канн кинофестивалидан чиқариб юборилди?
Сохта қон ва байроқ — украиналик блогер нега Канн кинофестивалидан чиқариб юборилди?
Украиналик блогер Чернобай бўёқ билан провокация қилгани учун Канндаги қизил гиламдан ҳайдалди.
2023-05-23T07:17+0500
2023-05-23T07:17+0500
дунёда
франция
украина
фестивал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/12/19727587_0:795:2049:1947_1920x0_80_0_0_3fd70605f8eb42aaab9611a8f4fe4ac9.jpg
ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Украиналик блогер Илона Чернобай провокация учун Канн кинофестивалининг қизил гиламидан ҳайдалди. Бу ҳақда РИА Новости La Depeche нашрига таяниб хабар берди.Ҳодиса француз режиссёри Жюста Филиппонинг “Кислота” филмининг танловдан ташқари намойиши бошланишидан олдин содир бўлган.Украиналик аёл камера объективи қаршисида қизил бўёқ солинган халталарни олиб, уларни бошидан тўкиб ташлади. Хавфсизлик ходимлари уни дарҳол олиб чиқиб кетишди.Кейинчалик блогернинг ўзи ижтимоий тармоқларда айтганидек, энди унга фестиваль ва бошқа кўплаб тадбирларда қатнашиш тақиқланган.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/07/12/19727587_0:603:2049:2139_1920x0_80_0_0_1e39d77893c9cb600f0af4862d40afd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дунё франция украина фестиваль байроқ
дунё франция украина фестиваль байроқ

Сохта қон ва байроқ — украиналик блогер нега Канн кинофестивалидан чиқариб юборилди?

07:17 23.05.2023
© AFP 2023 / John MacdougallИспанский блогер Марта Лозано на кинофестивале в Каннах
Испанский блогер Марта Лозано на кинофестивале в Каннах - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / John Macdougall
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Украиналик блогер Чернобай бўёқ билан провокация қилгани учун Канндаги қизил гиламдан ҳайдалди.
ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Украиналик блогер Илона Чернобай провокация учун Канн кинофестивалининг қизил гиламидан ҳайдалди. Бу ҳақда РИА Новости La Depeche нашрига таяниб хабар берди.
“Якшанба оқшомида Канн кинофестивалининг қизил гиламига Украина байроғи рангида кийинган аёл чиқиб, устидан сохта қон тўкди”, деб ёзади нашр.
Ҳодиса француз режиссёри Жюста Филиппонинг “Кислота” филмининг танловдан ташқари намойиши бошланишидан олдин содир бўлган.
Украиналик аёл камера объективи қаршисида қизил бўёқ солинган халталарни олиб, уларни бошидан тўкиб ташлади. Хавфсизлик ходимлари уни дарҳол олиб чиқиб кетишди.
Кейинчалик блогернинг ўзи ижтимоий тармоқларда айтганидек, энди унга фестиваль ва бошқа кўплаб тадбирларда қатнашиш тақиқланган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0