https://sputniknews.uz/20230523/ukraina-bloger-kann-kinofestivali-35219839.html
Сохта қон ва байроқ — украиналик блогер нега Канн кинофестивалидан чиқариб юборилди?
Сохта қон ва байроқ — украиналик блогер нега Канн кинофестивалидан чиқариб юборилди?
Украиналик блогер Чернобай бўёқ билан провокация қилгани учун Канндаги қизил гиламдан ҳайдалди.
2023-05-23T07:17+0500
2023-05-23T07:17+0500
2023-05-23T07:17+0500
дунёда
франция
украина
фестивал
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ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Украиналик блогер Илона Чернобай провокация учун Канн кинофестивалининг қизил гиламидан ҳайдалди. Бу ҳақда РИА Новости La Depeche нашрига таяниб хабар берди.Ҳодиса француз режиссёри Жюста Филиппонинг “Кислота” филмининг танловдан ташқари намойиши бошланишидан олдин содир бўлган.Украиналик аёл камера объективи қаршисида қизил бўёқ солинган халталарни олиб, уларни бошидан тўкиб ташлади. Хавфсизлик ходимлари уни дарҳол олиб чиқиб кетишди.Кейинчалик блогернинг ўзи ижтимоий тармоқларда айтганидек, энди унга фестиваль ва бошқа кўплаб тадбирларда қатнашиш тақиқланган.
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дунё франция украина фестиваль байроқ
дунё франция украина фестиваль байроқ
Сохта қон ва байроқ — украиналик блогер нега Канн кинофестивалидан чиқариб юборилди?
Украиналик блогер Чернобай бўёқ билан провокация қилгани учун Канндаги қизил гиламдан ҳайдалди.
ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik.
Украиналик блогер Илона Чернобай провокация учун Канн кинофестивалининг қизил гиламидан ҳайдалди. Бу ҳақда РИА Новости
La Depeche нашрига таяниб хабар берди.
“Якшанба оқшомида Канн кинофестивалининг қизил гиламига Украина байроғи рангида кийинган аёл чиқиб, устидан сохта қон тўкди”, деб ёзади нашр.
Ҳодиса француз режиссёри Жюста Филиппонинг “Кислота” филмининг танловдан ташқари намойиши бошланишидан олдин содир бўлган.
Украиналик аёл камера объективи қаршисида қизил бўёқ солинган халталарни олиб, уларни бошидан тўкиб ташлади. Хавфсизлик ходимлари уни дарҳол олиб чиқиб кетишди.
Кейинчалик блогернинг ўзи ижтимоий тармоқларда айтганидек, энди унга фестиваль ва бошқа кўплаб тадбирларда қатнашиш тақиқланган.