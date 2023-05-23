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https://sputniknews.uz/20230523/bekobod-davlatbek-abdullaev-baa-xalqaro-turnir-35227742.html
Бекободлик Давлатбек Абдуллаев БААда халқаро турнир ғолиби бўлди
Бекободлик Давлатбек Абдуллаев БААда халқаро турнир ғолиби бўлди
Давлатбек Абдуллаев дунёнинг кўплаб давлатларидан келган спортчилар билан бир қаторда баҳс олиб бориб, олтин медаль соҳиби бўлди.
2023-05-23T11:12+0500
2023-05-23T11:12+0500
спорт
ўзбекистон
баа
тошкент вилояти
каратэ
олтин медаль
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ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Ўзбекистонлик 8 ёшли Давлатбек Абдуллаев Бирлашган Араб Амирликларида ўтказилган халқаро турнир ғолиби бўлди. Бу ҳақда Тошкент вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Давлатбек Абдуллаев дунёнинг кўплаб давлатларидан келган спортчилар билан бир қаторда баҳс олиб бориб, олтин медаль соҳиби бўлди.
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бекобод давлатбек абдуллаев баа халқаро турнир
бекобод давлатбек абдуллаев баа халқаро турнир

Бекободлик Давлатбек Абдуллаев БААда халқаро турнир ғолиби бўлди

11:12 23.05.2023
© пресс-служба хокимията Ташкентской областиДавлатбек Абдуллаев из Бекабада стал победителем международного турнира в ОАЭ
Давлатбек Абдуллаев из Бекабада стал победителем международного турнира в ОАЭ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.05.2023
© пресс-служба хокимията Ташкентской области
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Давлатбек Абдуллаев дунёнинг кўплаб давлатларидан келган спортчилар билан бир қаторда баҳс олиб бориб, олтин медаль соҳиби бўлди.
ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Ўзбекистонлик 8 ёшли Давлатбек Абдуллаев Бирлашган Араб Амирликларида ўтказилган халқаро турнир ғолиби бўлди. Бу ҳақда Тошкент вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
© пресс-служба хокимията Ташкентской областиДавлатбек Абдуллаев из Бекабада стал победителем международного турнира в ОАЭ
Давлатбек Абдуллаев из Бекабада стал победителем международного турнира в ОАЭ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.05.2023
Давлатбек Абдуллаев из Бекабада стал победителем международного турнира в ОАЭ
© пресс-служба хокимията Ташкентской области
Таъкидланишича, бекободлик Давлатбек Абдуллаев 4 йилдан буён спорт билан шуғулланиб келади. У айни кунларда БАА пойтахти Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтаётган “Winner сup-2023” халқаро мусобақасида каратенинг WKF тури бўйича баҳс олиб борди.
Давлатбек Абдуллаев дунёнинг кўплаб давлатларидан келган спортчилар билан бир қаторда баҳс олиб бориб, олтин медаль соҳиби бўлди.
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