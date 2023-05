https://sputniknews.uz/20230522/namangan-xalqaro-it-forumi-35200021.html

Наманганда илк бор халқаро IT-форуми ўтказилди – фото

Наманганда илк бор халқаро IT-форуми ўтказилди – фото

Унда таълим резидентлари, замонавий ахборот технологиялари, рақамли иқтисодиёт, креатив тадбиркорлик, илмий ва касбий йўналишлар бўйича тақдимотлар ўтказилди.

2023-05-22T13:13+0500

2023-05-22T13:13+0500

2023-05-22T14:12+0500

жамият

ўзбекистон

наманган вилояти

халқаро гуллар фестивали

ахборот технологиялари (it)

форум

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/16/35197759_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_620d20fcf48a374f374fdc4dd245c8c1.jpg

ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Наманганда ўтказилаётган 62-халқаро гуллар фестивали доирасида илк бор катта масштабда Namangan Tech Summit - халқаро IT форуми бўлиб ўтди. Бу ҳақда Sputnik мухбири хабар берди.Унда таълим резидентлари, замонавий ахборот технологиялари, рақамли иқтисодиёт, креатив тадбиркорлик, илмий ва касбий йўналишлар бўйича тақдимотлар ўтказилди.Бундан икки ярим йил аввал Наманган тажрибаси сифатида вилоятнинг барча шаҳар-туманларида 14 та IT таълим марказлари ташкил этилган.Ҳозирда вилоятда бундай IT таълим марказлари сони ўн баробарга ортиб, қарийб 150 тага етган. Унда минглаб ёшлар замон талабидаги касбни эгалламоқда.Улар орасида Finnet technologies, Intelligent Wave, United IT clubs, PDP University, Thinkland , FrontEnd Development каби замонавий инновацион секторлар мавжуд.Ҳозирда соҳани ривожлантиришда Россия, Хитой, Туркия, Япония, Буюк Британия, Корея Республикаси ва бошқа мамлакатлар билан ҳамкорлик йўлга қўйилган.

ўзбекистон

наманган вилояти

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Достонбек Раҳматуллаев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg

Достонбек Раҳматуллаев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Достонбек Раҳматуллаев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg

наманган халқаро it-форуми