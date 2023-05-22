MILEX-2023: Минскда намойиш этилган энг замонавий қуроллар — видео
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Минскда бўлиб ўтган қуроллар кўргазмасиад Россия ва Беларусь ўзларининг замонавий ҳарбий техника намуналарини кўрсатишди.
MILEX-2023 қуроллар кўргазмасининг асосий экспонатлар:
"Буревестник" – разведка-зарба дрони
"Hunter" – учувчисиз вертолёт
"Миротворец" – учувчисиз аппаратларга қарши ҳужум мобил тизими
"Кречет" – учувчисиз учадиган аппаратларга қарши жанговар модуль
"Берсерк" – роботлаштирилган зарба берувчи тизим
"Полонез" 300 км гача масофали залп ҳужум реактив тизими
"Флейта" 52 км гача масофали залп ҳужум реактив тизими
"Ураган-М" модернизация қилинганзалп ҳужум реактив тизими