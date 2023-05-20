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https://oz.sputniknews.uz/20230520/rossiya-artyomovsk-toliq-ozod-qildi-35162984.html
Россия Артёмовскни тўлиқ озод қилди
Россия Артёмовскни тўлиқ озод қилди
Рус қўшинлари Артёмовскни тўлиқ озод қилди. Бугун Артёмовск, кўп қаватли бино-самолёт деб аталадиган охирги қисм тўлиқ тортиб олинди.
2023-05-20T18:19+0500
2023-05-20T18:21+0500
россия
артёмовск
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ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. Россия кучлари Артёмовскни (Бахмут) тўлиқ назорат остига олди. Бу ҳақда “Вагнер гуруҳи” асосчиси Евгений Пригожин маълум қилди, деб ёзади РИА Новости.Бугун “Вагнер” жангчиси РИА Новости агентлигига ҳужумчи отрядлари Киев назоратидаги Ивановское қишлоғи йўлига ўтганини, бу эса ҳозирда шаҳар учун жангларда “маррага” айланганини айтди.Унинг ҳамкасби, шунингдек, ўтган кун давомида рус қўшинлари Артемовск чеккасидаги чоракни озод қилиб, душманни кучли пунктдан қочишга мажбур қилганини айтди.Артёмовск ДХРнинг Киев назорати остидаги қисмида, Горловка шаҳридан шимолда жойлашган. Бу Донбассдаги Украина қўшинлари гуруҳини таъминлаш учун муҳим транспорт марказидир. Шаҳар атрофида саккиз ойдан ортиқ вақтдан бери шиддатли жанглар давом этмоқда.
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россия артёмовск
россия артёмовск

Россия Артёмовскни тўлиқ озод қилди

18:19 20.05.2023 (янгиланди: 18:21 20.05.2023)
© Sputnik / Сергей Аверин / Медиабанкка ўтишКонструкция с гербом на въезде в Артемовск (Бахмут).
Конструкция с гербом на въезде в Артемовск (Бахмут). - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.05.2023
© Sputnik / Сергей Аверин
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НовостиTelegram
Рус қўшинлари Артёмовскни тўлиқ озод қилди. Бугун Артёмовск, кўп қаватли бино-самолёт деб аталадиган охирги қисм тўлиқ тортиб олинди.
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. Россия кучлари Артёмовскни (Бахмут) тўлиқ назорат остига олди. Бу ҳақда “Вагнер гуруҳи” асосчиси Евгений Пригожин маълум қилди, деб ёзади РИА Новости.

"20 май куни тушда Артёмовск, кўп қаватли бино-самолёт деб аталадиган охирги қисм тўлиқ тортиб олинди", деди Пригожин.

Бугун “Вагнер” жангчиси РИА Новости агентлигига ҳужумчи отрядлари Киев назоратидаги Ивановское қишлоғи йўлига ўтганини, бу эса ҳозирда шаҳар учун жангларда “маррага” айланганини айтди.
Унинг ҳамкасби, шунингдек, ўтган кун давомида рус қўшинлари Артемовск чеккасидаги чоракни озод қилиб, душманни кучли пунктдан қочишга мажбур қилганини айтди.
Артёмовск ДХРнинг Киев назорати остидаги қисмида, Горловка шаҳридан шимолда жойлашган. Бу Донбассдаги Украина қўшинлари гуруҳини таъминлаш учун муҳим транспорт марказидир. Шаҳар атрофида саккиз ойдан ортиқ вақтдан бери шиддатли жанглар давом этмоқда.
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