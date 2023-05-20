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https://sputniknews.uz/20230520/jenisbek-piyazov-tatariston-xalq-artisti-unvon-35154542.html
Женисбек Пиязов Татаристон халқ артисти унвонини олди
Женисбек Пиязов Татаристон халқ артисти унвонини олди
Женисбек Пиязов Рустам Минниханов томонидан Татаристон республикаси халқ артисти унвони билан тақдирланди.
2023-05-20T09:34+0500
2023-05-20T09:34+0500
маданият
ўзбекистон
татаристон
унвон
женисбек пиязов
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ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. Женисбек Пиязов Татаристон халқ артисти унвони билан тақдирланди, дея хабар берди Маданият ва туризм вазирлиги.Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон халқ артисти Женисбек Буркитович Пиязов Рустам Минниханов томонидан Татаристон республикаси халқ артисти унвони билан тақдирланди.Маълумот учун, Женисбек Буркитович Пиязов ўзбек ва қорақалпоқ опера хонандаси. Ўзбекистон халқ артисти (2021), Ўзбекистонда (2014) ва Қорақалпоғистон Республикасида (2012) хизмат кўрсатган артист.
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маданият татаристон ўзбекистон опера женисбек пиязов
маданият татаристон ўзбекистон опера женисбек пиязов

Женисбек Пиязов Татаристон халқ артисти унвонини олди

09:34 20.05.2023
© Министерство культуры и туризмаЖенисбек Пиязов
Женисбек Пиязов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.05.2023
© Министерство культуры и туризма
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Женисбек Пиязов Рустам Минниханов томонидан Татаристон республикаси халқ артисти унвони билан тақдирланди.
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. Женисбек Пиязов Татаристон халқ артисти унвони билан тақдирланди, дея хабар берди Маданият ва туризм вазирлиги.
Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон халқ артисти Женисбек Буркитович Пиязов Рустам Минниханов томонидан Татаристон республикаси халқ артисти унвони билан тақдирланди.
© Министерство культуры и туризмаЖенисбек Пиязов
Женисбек Пиязов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.05.2023
Женисбек Пиязов
© Министерство культуры и туризма
“Мен жуда хурсандман ва Татаристон республикаси раҳбари Рустам Минниханов ва Татаристон Маданият вазири Ирода Хафизановнага миннатдорчилик билдирмоқчиман. Мени қўллаб-қувватлаган барчага раҳмат”, деб ёзади Пиязов ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.
© Министерство культуры и туризмаЖенисбек Пиязов
Женисбек Пиязов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.05.2023
Женисбек Пиязов
© Министерство культуры и туризма
Маълумот учун, Женисбек Буркитович Пиязов ўзбек ва қорақалпоқ опера хонандаси. Ўзбекистон халқ артисти (2021), Ўзбекистонда (2014) ва Қорақалпоғистон Республикасида (2012) хизмат кўрсатган артист.
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