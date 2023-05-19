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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://oz.sputniknews.uz/20230519/patrushev-harbiy-operatsiya-neonatsizm-35112261.html
Патрушев: ҳарбий операция неонацизм тарқалишининг олдини олишда ёрдам беради
Патрушев: ҳарбий операция неонацизм тарқалишининг олдини олишда ёрдам беради
Россия махсус ҳарбий операция мақсадларини бажариб, дунёда неонацизм тарқалиши таҳдидининг олдини олиши мумкин. Бу ҳақда Россия хавфсизлик кенгаши котиби Николай Патрушев маълум қилди
2023-05-19T16:39+0500
2023-05-19T16:39+0500
россия
николай патрушев
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Россия махсус ҳарбий операция мақсадларини бажариб, дунёда неонацизм тарқалиши таҳдидининг олдини олиши мумкин. Бу ҳақда Россия хавфсизлик кенгаши котиби Николай Патрушев Сиктивкардаги йиғилишда маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости.У ҳозир Россия Қуролли кучлари жасорат ва қаҳрамонлик кўрсатиб, муносиб равишда жанговар вазифаларни ҳал этишмоқда.“Россия президенти томонидан белгилаб берилган махсус ҳарбий операция мақсадларига эришиш неонацизм тарқалиши таҳдидини йўқ қилиш, халқаро ҳуқуқ, кўп қутблик ва бўлинмас хавфсизлик тамойиллари асосида адолатли дунё тизимини барпо этишни таъминлашга имкон беради”, - деди Патрушев.
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россия махсус ҳарбий операция неонацизм
россия махсус ҳарбий операция неонацизм

Патрушев: ҳарбий операция неонацизм тарқалишининг олдини олишда ёрдам беради

16:39 19.05.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян / Медиабанкка ўтишНиколай Патрушев, архивное фото
Николай Патрушев, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.05.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Россия хавфсизлик кенгаши котиби ҳозир Россия Қуролли кучлари жасорат ва қаҳрамонлик кўрсатиб, муносиб равишда жанговар вазифаларни ҳал этишаётганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Россия махсус ҳарбий операция мақсадларини бажариб, дунёда неонацизм тарқалиши таҳдидининг олдини олиши мумкин. Бу ҳақда Россия хавфсизлик кенгаши котиби Николай Патрушев Сиктивкардаги йиғилишда маълум қилди, деб хабар бермоқда РИА Новости.
У ҳозир Россия Қуролли кучлари жасорат ва қаҳрамонлик кўрсатиб, муносиб равишда жанговар вазифаларни ҳал этишмоқда.
“Россия президенти томонидан белгилаб берилган махсус ҳарбий операция мақсадларига эришиш неонацизм тарқалиши таҳдидини йўқ қилиш, халқаро ҳуқуқ, кўп қутблик ва бўлинмас хавфсизлик тамойиллари асосида адолатли дунё тизимини барпо этишни таъминлашга имкон беради”, - деди Патрушев.
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