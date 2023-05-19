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Ўзбекистон ва Хитой талаба ва ўқитувчиларга янги имкониятларни берувчи ҳужжатни имзолади
Ўзбекистон ва Хитой талаба ва ўқитувчиларга янги имкониятларни берувчи ҳужжатни имзолади
Ўзбекистон ва Хитой университетлари ҳамкорликни йўлга қўйди.
2023-05-19T11:20+0500
2023-05-19T11:20+0500
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ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Хитойнинг Шимоли-ғарбий политехника университети ва Тошкент давлат техника университети ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги хабар берди.Хитойда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ва Шимоли-ғарбий политехника университети (NPU-Northwestern Polytechnical University) ўртасида икки томонлама ҳамкорлик учрашуви бўлиб ўтди.Учрашувда Шимоли-ғарбий политехника университети ва Тошкент давлат техника университети ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум онлайн тарзда имзоланди.Қайд этилишича, Шимоли-ғарбий политехника университети ва Тошкент давлат техника университети ўртасидаги ҳамкорлик академик алмашинув ва илмий тадқиқотларни ривожлантиришга қаратилади.
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ўзбекистон хитой отм талабалар ўқитувчи ҳамкорлик олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги
ўзбекистон хитой отм талабалар ўқитувчи ҳамкорлик олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги

Ўзбекистон ва Хитой талаба ва ўқитувчиларга янги имкониятларни берувчи ҳужжатни имзолади

11:20 19.05.2023
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Укрепляется сотрудничество между Китаем и Узбекистаном в сфере высшего образования
Укрепляется сотрудничество между Китаем и Узбекистаном в сфере высшего образования - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.05.2023
© Министерство высшего образования, науки и инноваций
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Ўзбекистон ва Хитой университетлари ҳамкорликни йўлга қўйди.
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Хитойнинг Шимоли-ғарбий политехника университети ва Тошкент давлат техника университети ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги хабар берди.
Хитойда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ва Шимоли-ғарбий политехника университети (NPU-Northwestern Polytechnical University) ўртасида икки томонлама ҳамкорлик учрашуви бўлиб ўтди.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций Укрепляется сотрудничество между Китаем и Узбекистаном в сфере высшего образования
Укрепляется сотрудничество между Китаем и Узбекистаном в сфере высшего образования - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.05.2023
Укрепляется сотрудничество между Китаем и Узбекистаном в сфере высшего образования
© Министерство высшего образования, науки и инноваций
Учрашувда Шимоли-ғарбий политехника университети ва Тошкент давлат техника университети ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум онлайн тарзда имзоланди.

"Бу ҳужжат асосида икки олий таълим муассасаласи талабалари, тадқиқотчилари ва профессор-ўқитувчилари қўшма тадқиқот лойиҳаларини олиб бориш, талабалар алмашинуви ва академик ресурсларни алмашиш бўйича янги имкониятларга эга бўлишади", - дейилади хабарда.

Қайд этилишича, Шимоли-ғарбий политехника университети ва Тошкент давлат техника университети ўртасидаги ҳамкорлик академик алмашинув ва илмий тадқиқотларни ривожлантиришга қаратилади.
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