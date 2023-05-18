Рустам Минниханов Қозон форумида Ўзбекистон стендлари билан танишди — видео

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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов (слева направо) на торжественном открытии международной выставки "RUSSIA HALAL EXPO" 2023 в рамках XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".