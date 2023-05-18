https://oz.sputniknews.uz/20230518/minnixanov-qozon-forum-ozbekiston-stend-35066694.html
Рустам Минниханов Қозон форумида Ўзбекистон стендлари билан танишди — видео
Рустам Минниханов Қозон форумида Ўзбекистон стендлари билан танишди — видео
Ўзбекистон Қозон форумида мева-сабзавотлар, чарм ва поябзал маҳсулотларини намойиш этмоқда.
2023-05-18T16:22+0500
2023-05-18T16:22+0500
2023-05-18T16:30+0500
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ТОШКЕНТ, 18 май — Sputnik. Татаристон раҳбари Рустам Минниханов “Россия-Ислом дунёси: KazanForum” ХIV халқаро иқтисодий форумида Ўзбекистон стендлари билан танишди, дея хабар берди Sputnik мухбири.Татаристон пойтахтида “Россия-Ислом дунёси: KazanForum” ХIV халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.Форумда 85 мамлакатдан 7 210 киши, жумладан, Ўзбекистон делегацияси ҳам иштирок этмоқда.Ўзбекистон стендида мева-сабзавотлар, чарм ва пойабзал маҳсулотлари намойиш этилмоқда.
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россия татаристон ўзбекистон форум мева пойабзал
россия татаристон ўзбекистон форум мева пойабзал
Рустам Минниханов Қозон форумида Ўзбекистон стендлари билан танишди — видео
16:22 18.05.2023 (янгиланди: 16:30 18.05.2023)
Ўзбекистон Қозон форумида мева-сабзавотлар, чарм ва поябзал маҳсулотларини намойиш этмоқда.
ТОШКЕНТ, 18 май — Sputnik. Татаристон раҳбари Рустам Минниханов “Россия-Ислом дунёси: KazanForum” ХIV халқаро иқтисодий форумида Ўзбекистон стендлари билан танишди, дея хабар берди Sputnik мухбири.
Татаристон пойтахтида “Россия-Ислом дунёси: KazanForum” ХIV халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда.
Форумда 85 мамлакатдан 7 210 киши, жумладан, Ўзбекистон делегацияси ҳам иштирок этмоқда.
Ўзбекистон стендида мева-сабзавотлар, чарм ва пойабзал маҳсулотлари намойиш этилмоқда.