Танзила Нарбаева Озарбайжон парламентининг махсус мажлисида иштирок этди – фото
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПредседатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в специальном заседании парламента Азербайджанской Республики
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Боку шаҳрида Озарбайжон умуммиллий етакчиси Ҳайдар Алиевнинг 100 йиллик юбилейига бағишланган Озарбайжон республикаси парламенти - Миллий Межлисининг махсус мажлиси ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева Озарбайжон республикаси парламентининг махсус мажлисида иштирок этди. Бу ҳақда Олий Мажлис Сенати матбуот хизмати хабар берди.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПредседатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в специальном заседании парламента Азербайджанской Республики
Председатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в специальном заседании парламента Азербайджанской Республики
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Кеча, 16 май куни Боку шаҳрида Озарбайжон умуммиллий етакчиси Ҳайдар Алиевнинг 100 йиллик юбилейига бағишланган Озарбайжон республикаси парламенти - Миллий Межлисининг махсус мажлиси ўтказилди. Махсус мажлисга 26 та давлатнинг парламентлари раҳбарлари ва аъзолари, 4 та халқаро парламент ташкилоти вакиллари таклиф этилди. Тадбирда Олий Мажлис Сенати раиси Танзила Нарбаева бошчилигидаги Ўзбекистон парламенти делегацияси ҳам иштирок этди.
Парламент делегациялари Фахр хиёбонида Ҳайдар Алиев қабрига гул қўйиб, унинг хотирасига ҳурмат бажо келтирди.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПредседатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в специальном заседании парламента Азербайджанской Республики
Председатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в специальном заседании парламента Азербайджанской Республики
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Шундан сўнг Озарбайжон республикаси Миллий Межлисида Ҳайдар Алиев шахси ва меросига бағишланган фотокўргазма билан танишилди.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПредседатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в специальном заседании парламента Азербайджанской Республики
Председатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в специальном заседании парламента Азербайджанской Республики
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Махсус мажлисда сўзга чиққанлар Ҳайдар Алиев ХХ асрнинг атоқли сиёсий ва давлат арбоби, мустақил Озарбайжоннинг асосчиси сифатида тарихдан жой олгани, унинг кўп қиррали фаолияти мамлакатни халқаро миқёсдаги нуфузини оширишга хизмат қилганига тўхталди.
“Ўзбекистонда Ҳайдар Алиев хотираси юксак даражада қадрланишини таъкидламоқчиман. Ўзбек халқи бу тарихий шахс, йирик сиёсатчининг Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасидаги қардошлик ришталарини ривожлантириш ва мустаҳкамлашга қўшган ҳиссасини доимо ёдда тутади. Унинг хотираси юртимизда абадийлаштирилган. Бугун Тошкентнинг марказий кўчаларидан бирига Хайдар Алиев номи берилган, унинг ёрқин хотирасига ёдгорлик барельефи ўрнатилган. Бу ўзбек халқининг озарбайжон халқи миллий етакчисига бўлган юксак ҳурматининг ифодасидир”, - деди Нарбаева.
Шунингдек, Олий Мажлис Сенати раиси ўз сўзида Озарбайжоннинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланиши, миллат бирдамлиги шаклланиши ва миллий тафаккур тубдан ўзгариши Хайдар Алиев номи билан боғлиқ эканини таъкидлади.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПредседатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в специальном заседании парламента Азербайджанской Республики
Председатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в специальном заседании парламента Азербайджанской Республики
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанПредседатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в специальном заседании парламента Азербайджанской Республики
Председатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в специальном заседании парламента Азербайджанской Республики
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Эслатиб ўтамиз, кеча Озарбайжон президенти Илҳом Алиев Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаевани қабул қилган эди.