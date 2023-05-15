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Фарғонада “Кулоллар сайли” бўлиб ўтди – фото
Фарғонада “Кулоллар сайли” бўлиб ўтди – фото
Кўргазмада хилма-хил ҳунармандчилик буюмлари: сопол ва чинни буюмлар, бежирим идиш-товоқлар, ўйинчоқ ва қўғирчоқлар, декоратив ашёлар, қўлбола ишланмалар тақдим этилди.
2023-05-15T16:31+0500
2023-05-15T16:31+0500
маданият
ўзбекистон
фарғона
риштон тумани
кулолчилик
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ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Фарғона вилоятининг Риштон туманида Туркий халқлар ҳунармандчилиги форуми ва унинг доирасида “Кулоллар сайли” ўтказилди. Бу ҳақда республика “Ҳунарманд” уюшмаси хабар берди.Унда халқаро меҳмонлар ҳам иштирок этди. Кўргазмада хилма-хил ҳунармандчилик буюмлари: сопол ва чинни буюмлар, бежирим идиш-товоқлар, ўйинчоқ ва қўғирчоқлар, декоратив ашёлар, қўлбола ишланмалар тақдим этилди.Туркий халқлар ҳунармандчилиги форуми доирасида “Халқаро кулоллар маркази” фаолияти билан танишиш, “Риштон кулолчилиги: Кеча, бугун, эртага” номли халқаро илмий-амалий конференция ўтказилди.
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фарғона “кулоллар сайли”
фарғона “кулоллар сайли”

Фарғонада “Кулоллар сайли” бўлиб ўтди – фото

16:31 15.05.2023
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел.
В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2023
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"
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НовостиTelegram
Кўргазмада хилма-хил ҳунармандчилик буюмлари: сопол ва чинни буюмлар, бежирим идиш-товоқлар, ўйинчоқ ва қўғирчоқлар, декоратив ашёлар, қўлбола ишланмалар тақдим этилди.
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Фарғона вилоятининг Риштон туманида Туркий халқлар ҳунармандчилиги форуми ва унинг доирасида “Кулоллар сайли” ўтказилди. Бу ҳақда республика “Ҳунарманд” уюшмаси хабар берди.
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел.
В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2023
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел.
В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2023
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел.
В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2023
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"
“Кулоллар сайли” миллий кулолчилик маҳсулотлари кўргазма-савдосининг очилиш маросими Риштон туманидаги истироҳат боғида бўлиб ўтди.
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел.
В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2023
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел.
В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2023
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел.
В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2023
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"
Унда халқаро меҳмонлар ҳам иштирок этди. Кўргазмада хилма-хил ҳунармандчилик буюмлари: сопол ва чинни буюмлар, бежирим идиш-товоқлар, ўйинчоқ ва қўғирчоқлар, декоратив ашёлар, қўлбола ишланмалар тақдим этилди.
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел.
В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2023
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел.
В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2023
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"
Туркий халқлар ҳунармандчилиги форуми доирасида “Халқаро кулоллар маркази” фаолияти билан танишиш, “Риштон кулолчилиги: Кеча, бугун, эртага” номли халқаро илмий-амалий конференция ўтказилди.
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел.
В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2023
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"
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