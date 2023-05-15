Бокс бўйича ЖЧ якунлари: олтин, кумуш ва бронза медал соҳиблари — фото
19:00 15.05.2023 (янгиланди: 19:08 15.05.2023)
Жамоалар орасида энг кўп медал олган Ўзбекистон, Қозоғистон ва Россия жамоалари бўлди.
ТОШКЕНТ, 15 май – Sputnik. Тошкентда якунланган бокс бўйича эркаклар ўртасида жаҳон чемпионатида олтин, кумуш ва бронза медал олган барча боксчилар рўйхати.
Барча олтин медаль соҳиблари:
1.Санжар Ташкенбай (-48кг)
2.Ҳасанбой Дусматов (-51кг)
3.Маҳмуд Сабырхан (-54кг)
4.Абдумалик Халоков (-57кг)
5.Софьян Умиа (-60кг)
6.Руслан Абдуллаев (63,5кг)
7.Асадхўжа Мўйдинхўжаев (-67кг)
8.Асланбек Шымбергенов (-71кг)
9.Йоэнлис Эрнандес (-75кг)
10.Нурбек Оралбай (-80кг)
11.Шарапутдин Атаев (-86кг)
12.Муслим Гаджимагомедов (-92кг)
13.Баҳодир Жалолов (+92кг)
Все медалисты чемпионата мира по боксу
Барча кумуш медаль соҳиблари:
1.Сахил Алахвердови (46-48кг)
2.Биллаль Беннама (-51кг)
3.Ойбек Жўраев (-54кг)
4.Сайдель Орта (-57кг)
5.Эрисланди Альварес (-60кг)
6.Баатарсухийн Чинзориг (-63,5кг)
7.Дулат Бекбауов (-67кг)
8.Саиджамшид Жафаров (-71кг)
9.Вандерлей Перейра (-75кг)
10.Тохтарбек Танатхан (-80кг)
11.Лорен Альфонсо (-86кг)
12.Азиз Аббес Мухийдин (-92кг)
13.Фернандо Арзола (+92кг)
Награждение тренеров лучших боксёров
Барча бронза медаль соҳиблари:
1.Алехандро Кларо (46-48кг)
2.Эдмонд Худоян (-48кг)
3.Бориа Дипак (-51кг)
4.Мартин Молина (-51кг)
5.Йосвани Вейтия (-54 кг)
6.Дмитрий Двали (-54кг)
7.Муҳаммад Хуссамуддин (-57кг)
8.Мунарбек Сейитбек (-57кг)
9.Всеволод Шумков (-60кг)
10.Муҳаммад Абу-Джадже (-60кг)
11.Баҳодур Усмонов (-63,5кг)
12.Оганес Бачков (-63,5кг)
13.Лаша Гурули (-67кг)
14.Баттумур Мишельт (-67кг)
15.Вандерсон де Оливейра (-71кг)
16.Нишант Дев (-71кг)
17.Морено Фендеро (-75кг)
18.Аълохон Абдуллаев (-75кг)
19.Газимагомед Джалидов (-80кг)
20.Имам Хатаев (-80кг)
21.Георгий Кушиташвили (-86кг)
22.Рохелио Ромеро (-86кг)
23.Нарек Манасян (-92кг)
24.Лазизбек Муллажонов (-92кг)
25.Айюб Гадфа Дрисси (+92кг)
26.Муҳаммад Абдуллаев (+92кг)
© НОКХасанбой Дусматов - ЖЧнинг энг яхши боксчиси
Хасанбой Дусматов - ЖЧнинг энг яхши боксчиси
© НОК
Тошкентда 14 май куни якунига етган бокс бўйича эркаклар орасида жаҳон чемпионатида дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатидан 600 га яқин спортчилар иштирок этишди. Улар 13 вазн тоифасида медаллар учун кураш олиб бордилар.
Жамоалар орасида етакчи ўринларни Ўзбекистон, Қозоғистон ва Россия жамоалари эгаллашди. Ўзбекистон жамоаси жами 9та медалга сазовор бўлди. Улардан 5 таси олтин, 2 таси кумуш ва 2 таси бронза.
Қозоғистон жамоаси 4 та олтин, 1 та кумуш медаллар жамғариб, иккинчи ўрин, Россия жамоаси эса 2 та олтин ва 4 та бронза медаллар билан умумжамоа ҳисобида учинчи ўринни эгаллади.
Бокс бўйича Ўзбекистон терма жамоаси