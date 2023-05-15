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Лазизжон Мулложонов победил колумбийца Марло Хартадо в первом бою ЧМ. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.04.2023
Бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
Тошкентда 30 апрель - 14 май кунлари илк бор Бокс бўйича эркаклар орасида Жаҳон Чемпионати бўлиб ўтади.
https://oz.sputniknews.uz/20230515/boks-boyicha-jch-yakunlari-oltin-kumush-va-bronza-medal-sohiblari--foto-34933648.html
Бокс бўйича ЖЧ якунлари: олтин, кумуш ва бронза медал соҳиблари — фото
Бокс бўйича ЖЧ якунлари: олтин, кумуш ва бронза медал соҳиблари — фото
Тошкентда бўлиб ўтган Бокс бўйича эркаклар ўртасида жаҳон чемпионатида олтин, кумуш ва бронза медал олган барча боксчилар рўйхати.
2023-05-15T19:00+0500
2023-05-15T19:08+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
спорт
бокс
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
жаҳон чемпионати
тошкент
ўзбекистон
баҳодир жалолов
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ТОШКЕНТ, 15 май – Sputnik. Тошкентда якунланган бокс бўйича эркаклар ўртасида жаҳон чемпионатида олтин, кумуш ва бронза медал олган барча боксчилар рўйхати. Барча олтин медаль соҳиблари:Барча кумуш медаль соҳиблари:Барча бронза медаль соҳиблари:Тошкентда 14 май куни якунига етган бокс бўйича эркаклар орасида жаҳон чемпионатида дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатидан 600 га яқин спортчилар иштирок этишди. Улар 13 вазн тоифасида медаллар учун кураш олиб бордилар.Жамоалар орасида етакчи ўринларни Ўзбекистон, Қозоғистон ва Россия жамоалари эгаллашди. Ўзбекистон жамоаси жами 9та медалга сазовор бўлди. Улардан 5 таси олтин, 2 таси кумуш ва 2 таси бронза. Қозоғистон жамоаси 4 та олтин, 1 та кумуш медаллар жамғариб, иккинчи ўрин, Россия жамоаси эса 2 та олтин ва 4 та бронза медаллар билан умумжамоа ҳисобида учинчи ўринни эгаллади.
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тошкент бокс эркаклар жаҳон чемпионати олтин кумуш бронза медал боксчилар рўйхати ҳалоков дўстматов жалолов мўйдинхўжаев
тошкент бокс эркаклар жаҳон чемпионати олтин кумуш бронза медал боксчилар рўйхати ҳалоков дўстматов жалолов мўйдинхўжаев

Бокс бўйича ЖЧ якунлари: олтин, кумуш ва бронза медал соҳиблари — фото

19:00 15.05.2023 (янгиланди: 19:08 15.05.2023)
© Ўзбекистон Бокс федерациясиБокс бўйича ЖЧ: барча олтин медал соҳиблари
Бокс бўйича ЖЧ: барча олтин медал соҳиблари - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2023
© Ўзбекистон Бокс федерацияси
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Жамоалар орасида энг кўп медал олган Ўзбекистон, Қозоғистон ва Россия жамоалари бўлди.
ТОШКЕНТ, 15 май – Sputnik. Тошкентда якунланган бокс бўйича эркаклар ўртасида жаҳон чемпионатида олтин, кумуш ва бронза медал олган барча боксчилар рўйхати.

Барча олтин медаль соҳиблари:

1.
Санжар Ташкенбай (-48кг)
2.
Ҳасанбой Дусматов (-51кг)
3.
Маҳмуд Сабырхан (-54кг)
4.
Абдумалик Халоков (-57кг)
5.
Софьян Умиа (-60кг)
6.
Руслан Абдуллаев (63,5кг)
7.
Асадхўжа Мўйдинхўжаев (-67кг)
8.
Асланбек Шымбергенов (-71кг)
9.
Йоэнлис Эрнандес (-75кг)
10.
Нурбек Оралбай (-80кг)
11.
Шарапутдин Атаев (-86кг)
12.
Муслим Гаджимагомедов (-92кг)
13.
Баҳодир Жалолов (+92кг)
© Ўзбекистон Бокс федерациясиВсе медалисты чемпионата мира по боксу
Все медалисты чемпионата мира по боксу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2023
Все медалисты чемпионата мира по боксу
© Ўзбекистон Бокс федерацияси

Барча кумуш медаль соҳиблари:

1.
Сахил Алахвердови (46-48кг)
2.
Биллаль Беннама (-51кг)
3.
Ойбек Жўраев (-54кг)
4.
Сайдель Орта (-57кг)
5.
Эрисланди Альварес (-60кг)
6.
Баатарсухийн Чинзориг (-63,5кг)
7.
Дулат Бекбауов (-67кг)
8.
Саиджамшид Жафаров (-71кг)
9.
Вандерлей Перейра (-75кг)
10.
Тохтарбек Танатхан (-80кг)
11.
Лорен Альфонсо (-86кг)
12.
Азиз Аббес Мухийдин (-92кг)
13.
Фернандо Арзола (+92кг)
© Федерация бокса УзбекистанаНаграждение тренеров лучших боксёров
Награждение тренеров лучших боксёров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2023
Награждение тренеров лучших боксёров
© Федерация бокса Узбекистана

Барча бронза медаль соҳиблари:

1.
Алехандро Кларо (46-48кг)
2.
Эдмонд Худоян (-48кг)
3.
Бориа Дипак (-51кг)
4.
Мартин Молина (-51кг)
5.
Йосвани Вейтия (-54 кг)
6.
Дмитрий Двали (-54кг)
7.
Муҳаммад Хуссамуддин (-57кг)
8.
Мунарбек Сейитбек (-57кг)
9.
Всеволод Шумков (-60кг)
10.
Муҳаммад Абу-Джадже (-60кг)
11.
Баҳодур Усмонов (-63,5кг)
12.
Оганес Бачков (-63,5кг)
13.
Лаша Гурули (-67кг)
14.
Баттумур Мишельт (-67кг)
15.
Вандерсон де Оливейра (-71кг)
16.
Нишант Дев (-71кг)
17.
Морено Фендеро (-75кг)
18.
Аълохон Абдуллаев (-75кг)
19.
Газимагомед Джалидов (-80кг)
20.
Имам Хатаев (-80кг)
21.
Георгий Кушиташвили (-86кг)
22.
Рохелио Ромеро (-86кг)
23.
Нарек Манасян (-92кг)
24.
Лазизбек Муллажонов (-92кг)
25.
Айюб Гадфа Дрисси (+92кг)
26.
Муҳаммад Абдуллаев (+92кг)
© НОКХасанбой Дусматов - ЖЧнинг энг яхши боксчиси
Хасанбой Дусматов стал лучшим боксёром ЧМ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2023
Хасанбой Дусматов - ЖЧнинг энг яхши боксчиси
© НОК
Тошкентда 14 май куни якунига етган бокс бўйича эркаклар орасида жаҳон чемпионатида дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатидан 600 га яқин спортчилар иштирок этишди. Улар 13 вазн тоифасида медаллар учун кураш олиб бордилар.
Жамоалар орасида етакчи ўринларни Ўзбекистон, Қозоғистон ва Россия жамоалари эгаллашди. Ўзбекистон жамоаси жами 9та медалга сазовор бўлди. Улардан 5 таси олтин, 2 таси кумуш ва 2 таси бронза.
Қозоғистон жамоаси 4 та олтин, 1 та кумуш медаллар жамғариб, иккинчи ўрин, Россия жамоаси эса 2 та олтин ва 4 та бронза медаллар билан умумжамоа ҳисобида учинчи ўринни эгаллади.
© Ўзбекистон Бокс федерациясиБокс бўйича Ўзбекистон терма жамоаси
Все медалисты чемпионата мира по боксу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2023
Бокс бўйича Ўзбекистон терма жамоаси
© Ўзбекистон Бокс федерацияси
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