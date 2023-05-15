https://oz.sputniknews.uz/20230515/boks-boyicha-jch-yakunlari-oltin-kumush-va-bronza-medal-sohiblari--foto-34933648.html

Бокс бўйича ЖЧ якунлари: олтин, кумуш ва бронза медал соҳиблари — фото

Бокс бўйича ЖЧ якунлари: олтин, кумуш ва бронза медал соҳиблари — фото

Тошкентда бўлиб ўтган Бокс бўйича эркаклар ўртасида жаҳон чемпионатида олтин, кумуш ва бронза медал олган барча боксчилар рўйхати.

2023-05-15T19:00+0500

2023-05-15T19:00+0500

2023-05-15T19:08+0500

бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023

спорт

бокс

олтин медаль

кумуш медал

бронза медал

жаҳон чемпионати

тошкент

ўзбекистон

баҳодир жалолов

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ТОШКЕНТ, 15 май – Sputnik. Тошкентда якунланган бокс бўйича эркаклар ўртасида жаҳон чемпионатида олтин, кумуш ва бронза медал олган барча боксчилар рўйхати. Барча олтин медаль соҳиблари:Барча кумуш медаль соҳиблари:Барча бронза медаль соҳиблари:Тошкентда 14 май куни якунига етган бокс бўйича эркаклар орасида жаҳон чемпионатида дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатидан 600 га яқин спортчилар иштирок этишди. Улар 13 вазн тоифасида медаллар учун кураш олиб бордилар.Жамоалар орасида етакчи ўринларни Ўзбекистон, Қозоғистон ва Россия жамоалари эгаллашди. Ўзбекистон жамоаси жами 9та медалга сазовор бўлди. Улардан 5 таси олтин, 2 таси кумуш ва 2 таси бронза. Қозоғистон жамоаси 4 та олтин, 1 та кумуш медаллар жамғариб, иккинчи ўрин, Россия жамоаси эса 2 та олтин ва 4 та бронза медаллар билан умумжамоа ҳисобида учинчи ўринни эгаллади.

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тошкент бокс эркаклар жаҳон чемпионати олтин кумуш бронза медал боксчилар рўйхати ҳалоков дўстматов жалолов мўйдинхўжаев