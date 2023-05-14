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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.04.2023
Бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
Тошкентда 30 апрель - 14 май кунлари илк бор Бокс бўйича эркаклар орасида Жаҳон Чемпионати бўлиб ўтади.
https://oz.sputniknews.uz/20230514/mirziyoev-boks-boyicha-jahon-chempionati-final-bellashuvlari-34907647.html
Мирзиёев бокс бўйича жаҳон чемпионатининг финал беллашувларини томоша қилди – фото
Мирзиёев бокс бўйича жаҳон чемпионатининг финал беллашувларини томоша қилди – фото
13 май кунги финал жангларида Асадхўжа Мўйдинхўжаев қозоғистонлик Дулат Бекбауовни, Ҳасанбой Дўсматов франциялик Билал Беннамани, Баҳодир Жалолов кубалик Алехандро Арзолани енгиб, олтин медални қўлга киритди.
2023-05-14T09:45+0500
2023-05-14T10:31+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
спорт
бокс
жаҳон чемпионати
тошкент
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев кеча, 13 май куни “Humo Arena” спорт саройига ташриф буюриб, бокс бўйича жаҳон чемпионатини томоша қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Бу нуфузли мусобақада 107 та мамлакатдан 600 дан ортиқ боксчилар иштирок этмоқда. Ўзбекистон миллий терма жамоаси барча 13 вазн тоифасида қатнашмоқда.Ғолибларга медаллар ва чемпионлик камарларини Шавкат Мирзиёев топширди. Шунингдек, уларга Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) томонидан ажратилган мукофот пуллари берилади.Мусобақанинг сўнгги кунида яна тўрт нафар ўзбекистонлик боксчи рингга чиқади. Жаҳон чемпионати 14 май куни якунланади.
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мирзиёев бокс бўйича жаҳон чемпионати финал беллашувлари
мирзиёев бокс бўйича жаҳон чемпионати финал беллашувлари

Мирзиёев бокс бўйича жаҳон чемпионатининг финал беллашувларини томоша қилди – фото

09:45 14.05.2023 (янгиланди: 10:31 14.05.2023)
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2023
© пресс-служба президента
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НовостиTelegram
13 май кунги финал жангларида Асадхўжа Мўйдинхўжаев қозоғистонлик Дулат Бекбауовни, Ҳасанбой Дўсматов франциялик Билал Беннамани, Баҳодир Жалолов кубалик Алехандро Арзолани енгиб, олтин медални қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев кеча, 13 май куни “Humo Arena” спорт саройига ташриф буюриб, бокс бўйича жаҳон чемпионатини томоша қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2023
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2023
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2023
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
Бу нуфузли мусобақада 107 та мамлакатдан 600 дан ортиқ боксчилар иштирок этмоқда. Ўзбекистон миллий терма жамоаси барча 13 вазн тоифасида қатнашмоқда.
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2023
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
13 май кунги финал жангларида Асадхўжа Мўйдинхўжаев қозоғистонлик Дулат Бекбауовни, Ҳасанбой Дўсматов франциялик Билал Беннамани, Баҳодир Жалолов кубалик Алехандро Арзолани енгиб, олтин медални қўлга киритди.
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2023
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2023
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2023
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2023
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
Ғолибларга медаллар ва чемпионлик камарларини Шавкат Мирзиёев топширди. Шунингдек, уларга Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) томонидан ажратилган мукофот пуллари берилади.
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2023
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2023
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
Мусобақанинг сўнгги кунида яна тўрт нафар ўзбекистонлик боксчи рингга чиқади. Жаҳон чемпионати 14 май куни якунланади.
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2023
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2023
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
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