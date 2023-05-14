Мирзиёев бокс бўйича жаҳон чемпионатининг финал беллашувларини томоша қилди – фото
09:45 14.05.2023 (янгиланди: 10:31 14.05.2023)
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
13 май кунги финал жангларида Асадхўжа Мўйдинхўжаев қозоғистонлик Дулат Бекбауовни, Ҳасанбой Дўсматов франциялик Билал Беннамани, Баҳодир Жалолов кубалик Алехандро Арзолани енгиб, олтин медални қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев кеча, 13 май куни “Humo Arena” спорт саройига ташриф буюриб, бокс бўйича жаҳон чемпионатини томоша қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
Бу нуфузли мусобақада 107 та мамлакатдан 600 дан ортиқ боксчилар иштирок этмоқда. Ўзбекистон миллий терма жамоаси барча 13 вазн тоифасида қатнашмоқда.
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
13 май кунги финал жангларида Асадхўжа Мўйдинхўжаев қозоғистонлик Дулат Бекбауовни, Ҳасанбой Дўсматов франциялик Билал Беннамани, Баҳодир Жалолов кубалик Алехандро Арзолани енгиб, олтин медални қўлга киритди.
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
Ғолибларга медаллар ва чемпионлик камарларини Шавкат Мирзиёев топширди. Шунингдек, уларга Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) томонидан ажратилган мукофот пуллари берилади.
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
Мусобақанинг сўнгги кунида яна тўрт нафар ўзбекистонлик боксчи рингга чиқади. Жаҳон чемпионати 14 май куни якунланади.
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента
© пресс-служба президентаШавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
Шавкат Мирзиёев посмотрел финальные поединки чемпионата мира по боксу
© пресс-служба президента