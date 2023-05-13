Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боксерские перчатки на стене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.04.2023
Бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
Тошкентда 30 апрель - 14 май кунлари илк бор Бокс бўйича эркаклар орасида Жаҳон Чемпионати бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20230513/suyunchi-boks-jch-oltin-medal-34903719.html
Иккинчи олтин! Ҳасанбой Дўсматов ғалаба қозонди — видео
Иккинчи олтин! Ҳасанбой Дўсматов ғалаба қозонди — видео
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Бокс бўйича жаҳон чемпионати финалларининг дастлабки кунида Ҳасанбой Дўсматов олтин медални қўлга киритди. 13.05.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-05-13T18:57+0500
2023-05-13T19:05+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
спорт
ўзбекистон
тошкент
бокс
ҳасанбой дўсматов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34400347_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_68519b0de5d0861db19adb1573ec4dc1.jpg
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Бокс бўйича жаҳон чемпионати финалларининг дастлабки кунида Ҳасанбой Дўсматов олтин медални қўлга киритди.Дўсматов франциялик Билал Беннам билан жанг ўтказди ва уни раунддаёқ накутга учратди.Эслатиб ўтамиз, Тошкентда ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида олтин медаль учун 200 000 АҚШ доллари берилади. Мазкур пул мукофотлари ўз оғирлик вазни бўйича жангга тушиб, медалларни қўлга киритган ҳар бир спортчига топширилади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34400347_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_89492fcbba78cd70a19ef041f6baa7db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, ўзбекистон, тошкент, бокс, ҳасанбой дўсматов
спорт, ўзбекистон, тошкент, бокс, ҳасанбой дўсматов

Иккинчи олтин! Ҳасанбой Дўсматов ғалаба қозонди — видео

18:57 13.05.2023 (янгиланди: 19:05 13.05.2023)
© AFP 2023 / YURI CORTEZБоксёр Хасанбой Дусматов празднует завоевание Узбекистаном первой золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 14 августа 2016 года.
Боксёр Хасанбой Дусматов празднует завоевание Узбекистаном первой золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 14 августа 2016 года. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / YURI CORTEZ
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Тўлдирилмоқда
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Бокс бўйича жаҳон чемпионати финалларининг дастлабки кунида Ҳасанбой Дўсматов олтин медални қўлга киритди.
Дўсматов франциялик Билал Беннам билан жанг ўтказди ва уни раунддаёқ накутга учратди.
Эслатиб ўтамиз, Тошкентда ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида олтин медаль учун 200 000 АҚШ доллари берилади. Мазкур пул мукофотлари ўз оғирлик вазни бўйича жангга тушиб, медалларни қўлга киритган ҳар бир спортчига топширилади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0