https://sputniknews.uz/20230513/suyunchi-boks-jch-oltin-medal-34903719.html
Иккинчи олтин! Ҳасанбой Дўсматов ғалаба қозонди — видео
Иккинчи олтин! Ҳасанбой Дўсматов ғалаба қозонди — видео
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Бокс бўйича жаҳон чемпионати финалларининг дастлабки кунида Ҳасанбой Дўсматов олтин медални қўлга киритди. 13.05.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-05-13T18:57+0500
2023-05-13T18:57+0500
2023-05-13T19:05+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
спорт
ўзбекистон
тошкент
бокс
ҳасанбой дўсматов
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ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Бокс бўйича жаҳон чемпионати финалларининг дастлабки кунида Ҳасанбой Дўсматов олтин медални қўлга киритди.Дўсматов франциялик Билал Беннам билан жанг ўтказди ва уни раунддаёқ накутга учратди.Эслатиб ўтамиз, Тошкентда ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида олтин медаль учун 200 000 АҚШ доллари берилади. Мазкур пул мукофотлари ўз оғирлик вазни бўйича жангга тушиб, медалларни қўлга киритган ҳар бир спортчига топширилади.
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спорт, ўзбекистон, тошкент, бокс, ҳасанбой дўсматов
спорт, ўзбекистон, тошкент, бокс, ҳасанбой дўсматов
Иккинчи олтин! Ҳасанбой Дўсматов ғалаба қозонди — видео
18:57 13.05.2023 (янгиланди: 19:05 13.05.2023)
Тўлдирилмоқда
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Бокс бўйича жаҳон чемпионати финалларининг дастлабки кунида Ҳасанбой Дўсматов олтин медални қўлга киритди.
Дўсматов франциялик Билал Беннам билан жанг ўтказди ва уни раунддаёқ накутга учратди.
Эслатиб ўтамиз, Тошкентда ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида олтин медаль учун 200 000 АҚШ доллари берилади. Мазкур пул мукофотлари ўз оғирлик вазни бўйича жангга тушиб, медалларни қўлга киритган ҳар бир спортчига топширилади.