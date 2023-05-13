Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230513/ozbekiston-rossiya-sport-hamkorlik-34901298.html
Ўзбекистон ва Россия спорт соҳасида яна бир ҳамкорликка келишиб олди
Ўзбекистон ва Россия спорт соҳасида яна бир ҳамкорликка келишиб олди
Ҳар икки мамлакат спорт фахрийлари иштирокида тадбирлар ташкил этиш, спорт ютуқларида уларнинг бой тажрибасидан фойдаланиш каби масалаларда янги ҳамкорликни йўлга қўйди.
2023-05-13T17:00+0500
2023-05-13T17:00+0500
спорт
ўзбекистон
россия
миллий олимпия қўмитаси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0d/34902197_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5dfe3b65e7b534026820347b0d352c86.jpg
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Ўзбекистон спорт фахрийлари кенгаши ҳамда “Россия спортчилар иттифоқи” ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Ўзбекистон МОҚ Бош котиби Ойбек Касимов Россия Олимпия қўмитаси Бош котиби Родион Плитухин, “Россия спортчилар иттифоқи” ташкилоти президенти Давид Мусульбес ва қиличбозлик бўйича 2 карра Олимпиада чемпиони Татьяна Логунова билан учрашди.Унда Ўзбекистон спорт фахрийлари кенгаши ҳамда “Россия спортчилар иттифоқи” ўртасида ҳамкорлик қилишга келишиб олинди.Мемарандум келгусида ҳар икки мамлакат спорт фахрийлари иштирокида тадбирлар ташкил этиш, спорт ютуқларида уларнинг бой тажрибасидан фойдаланиш каби масалаларни ўз ичига олган.Шунингдек, бир қатор лойиҳаларни амалга ошириш, кўплаб спорт турларида терма жамоалар ўртасида қўшма ўқув-машғулот йиғинларини ўтказиш, замонавий спортнинг илм-фан ютуқлари бўйича тажриба алмашиш бўйича фикр юритилди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0d/34902197_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1ffb85e205d537326fd33fd30626239f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт ўзбекистон россия ҳамкорлик миллий олимпия қўмитаси
спорт ўзбекистон россия ҳамкорлик миллий олимпия қўмитаси

Ўзбекистон ва Россия спорт соҳасида яна бир ҳамкорликка келишиб олди

17:00 13.05.2023
© Национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаРоссийский союз спортсменов
Российский союз спортсменов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.05.2023
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Ҳар икки мамлакат спорт фахрийлари иштирокида тадбирлар ташкил этиш, спорт ютуқларида уларнинг бой тажрибасидан фойдаланиш каби масалаларда янги ҳамкорликни йўлга қўйди.
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Ўзбекистон спорт фахрийлари кенгаши ҳамда “Россия спортчилар иттифоқи” ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Ўзбекистон МОҚ Бош котиби Ойбек Касимов Россия Олимпия қўмитаси Бош котиби Родион Плитухин, “Россия спортчилар иттифоқи” ташкилоти президенти Давид Мусульбес ва қиличбозлик бўйича 2 карра Олимпиада чемпиони Татьяна Логунова билан учрашди.
© Национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаРоссийский союз спортсменов
Российский союз спортсменов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.05.2023
Российский союз спортсменов
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
Унда Ўзбекистон спорт фахрийлари кенгаши ҳамда “Россия спортчилар иттифоқи” ўртасида ҳамкорлик қилишга келишиб олинди.
© Национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаРоссийский союз спортсменов
Российский союз спортсменов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.05.2023
Российский союз спортсменов
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
Мемарандум келгусида ҳар икки мамлакат спорт фахрийлари иштирокида тадбирлар ташкил этиш, спорт ютуқларида уларнинг бой тажрибасидан фойдаланиш каби масалаларни ўз ичига олган.
© Национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаРоссийский союз спортсменов
Российский союз спортсменов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.05.2023
Российский союз спортсменов
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
Шунингдек, бир қатор лойиҳаларни амалга ошириш, кўплаб спорт турларида терма жамоалар ўртасида қўшма ўқув-машғулот йиғинларини ўтказиш, замонавий спортнинг илм-фан ютуқлари бўйича тажриба алмашиш бўйича фикр юритилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0