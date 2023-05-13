Европа ва Осиёдан машҳур кийим дизайнерлари Шахрисабзда тўпланишди
15:30 13.05.2023 (янгиланди: 16:12 13.05.2023)
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризмаИзвестные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма
Дунёга машҳур дизайнер ўз коллекциясида ўзбек матоларидан янги ижодий наъмуналар яратмоқчи.
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Дунёга машҳур дизайнерлар Ўзбекистон миллий либосларини жаҳон подиумларига олиб чиқишга кўмаклашади. Бу ҳақда Маданият ва туризм вазирлиги хабар берди.
Қашқадарё вилоятида 11-13 май кунлари “Ethno and modern fashion week” халқаро фестивали ҳамда этноспорт ўйинлари, гастрономик фестиваль, этно ва замонавий кийимлар халқаро танлови, миллий ҳунармандчилик ва заргарлик ярмаркаси ташкил этилди.
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма.Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма.
Фестивалида англиялик таниқли дизайнер, “Omar Mansoor” бренди асосчиси Омар Мансур Шейх, “Ladychic Paris” бренди асосчиси франциялик Лопез Артега, креатив дизайнер ва “Х8” бренди асосчиси кореялик Ли Вонкванг, шунингдек, Малайзия, Хитой, Монголия, Россия, Қозоғистон сингари мамлакатлардан мода ва дизайн намоёндалари иштирок этди.
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризмаИзвестные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма
“Ўзбек миллий кийимлари, уларнинг тайёрланишидаги дид ва ёрқинлик мени жуда ҳайратлантирди. Бу ерда ўзбек дизайнерлари билан фикр алмашдим. Уларнинг ўзбек модасини жаҳон подиумларига олиб чиқиш учун қилаётган ишларида кўмаклашмоқчимиз”, дея қайд этди “Omar Mansoor” бренди асосчиси.
Унинг сўзларига кўра, бу борада яхши янгиликлар яратилади. У шунингдек, ўз коллекциясида ўзбек матоларидан янги ижодий наъмуналар яратиш ғояси пайдо бўлганини қўшимча қилди.
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризмаИзвестные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма
Маълумот учун, Қашқадарёда бўлиб ўтган фестиваль хорижлик ва маҳаллий туристлар оқимини ошириш, этнотуризм, гастротуризм ва маданий туризмни ривожлантириш, Ўзбекистон туристик салоҳиятини янада кучайтириш мақсадида ўтказилди.