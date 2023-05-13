Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230513/dizayner-ozbek-milliy-libos-jahon-podyum-34899898.html
Европа ва Осиёдан машҳур кийим дизайнерлари Шахрисабзда тўпланишди
Европа ва Осиёдан машҳур кийим дизайнерлари Шахрисабзда тўпланишди
Дунёга машҳур дизайнер ўз коллекциясида ўзбек матоларидан янги ижодий наъмуналар яратмоқчи.
2023-05-13T15:30+0500
2023-05-13T16:12+0500
маданият
ўзбекистон
фестивал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0d/34897561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_134a578643c6dc2ab90a721e0a357b95.jpg
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Дунёга машҳур дизайнерлар Ўзбекистон миллий либосларини жаҳон подиумларига олиб чиқишга кўмаклашади. Бу ҳақда Маданият ва туризм вазирлиги хабар берди.Қашқадарё вилоятида 11-13 май кунлари “Ethno and modern fashion week” халқаро фестивали ҳамда этноспорт ўйинлари, гастрономик фестиваль, этно ва замонавий кийимлар халқаро танлови, миллий ҳунармандчилик ва заргарлик ярмаркаси ташкил этилди.Фестивалида англиялик таниқли дизайнер, “Omar Mansoor” бренди асосчиси Омар Мансур Шейх, “Ladychic Paris” бренди асосчиси франциялик Лопез Артега, креатив дизайнер ва “Х8” бренди асосчиси кореялик Ли Вонкванг, шунингдек, Малайзия, Хитой, Монголия, Россия, Қозоғистон сингари мамлакатлардан мода ва дизайн намоёндалари иштирок этди.Унинг сўзларига кўра, бу борада яхши янгиликлар яратилади. У шунингдек, ўз коллекциясида ўзбек матоларидан янги ижодий наъмуналар яратиш ғояси пайдо бўлганини қўшимча қилди.Маълумот учун, Қашқадарёда бўлиб ўтган фестиваль хорижлик ва маҳаллий туристлар оқимини ошириш, этнотуризм, гастротуризм ва маданий туризмни ривожлантириш, Ўзбекистон туристик салоҳиятини янада кучайтириш мақсадида ўтказилди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0d/34897561_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_0228bf5c039ac596b01da48b25acbc4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон қашқадарё миллий либос дизайнер фестиваль
ўзбекистон қашқадарё миллий либос дизайнер фестиваль

Европа ва Осиёдан машҳур кийим дизайнерлари Шахрисабзда тўпланишди

15:30 13.05.2023 (янгиланди: 16:12 13.05.2023)
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризмаИзвестные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.05.2023
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Дунёга машҳур дизайнер ўз коллекциясида ўзбек матоларидан янги ижодий наъмуналар яратмоқчи.
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Дунёга машҳур дизайнерлар Ўзбекистон миллий либосларини жаҳон подиумларига олиб чиқишга кўмаклашади. Бу ҳақда Маданият ва туризм вазирлиги хабар берди.
Қашқадарё вилоятида 11-13 май кунлари “Ethno and modern fashion week” халқаро фестивали ҳамда этноспорт ўйинлари, гастрономик фестиваль, этно ва замонавий кийимлар халқаро танлови, миллий ҳунармандчилик ва заргарлик ярмаркаси ташкил этилди.
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма.Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.05.2023
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма.
Фестивалида англиялик таниқли дизайнер, Omar Mansoor бренди асосчиси Омар Мансур Шейх, “Ladychic Paris” бренди асосчиси франциялик Лопез Артега, креатив дизайнер ва “Х8” бренди асосчиси кореялик Ли Вонкванг, шунингдек, Малайзия, Хитой, Монголия, Россия, Қозоғистон сингари мамлакатлардан мода ва дизайн намоёндалари иштирок этди.
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризмаИзвестные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.05.2023
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма

“Ўзбек миллий кийимлари, уларнинг тайёрланишидаги дид ва ёрқинлик мени жуда ҳайратлантирди. Бу ерда ўзбек дизайнерлари билан фикр алмашдим. Уларнинг ўзбек модасини жаҳон подиумларига олиб чиқиш учун қилаётган ишларида кўмаклашмоқчимиз”, дея қайд этди Omar Mansoor бренди асосчиси.

Унинг сўзларига кўра, бу борада яхши янгиликлар яратилади. У шунингдек, ўз коллекциясида ўзбек матоларидан янги ижодий наъмуналар яратиш ғояси пайдо бўлганини қўшимча қилди.
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризмаИзвестные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.05.2023
Известные дизайнеры приняли участие в этнофестивале в Кашкадарье
© Государственный комитет Узбекистан по развитию туризма
Маълумот учун, Қашқадарёда бўлиб ўтган фестиваль хорижлик ва маҳаллий туристлар оқимини ошириш, этнотуризм, гастротуризм ва маданий туризмни ривожлантириш, Ўзбекистон туристик салоҳиятини янада кучайтириш мақсадида ўтказилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0