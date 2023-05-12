Қирғизистон ва Ўзбекистон автомобиль йиғиш ва ишлаб чиқариш заводини қуришни бошлади
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш ЖусубалиевСтарт строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев
Чуй вилоятининг Оқ-сув қишлоғида “Алтын Тулпар Унаа Курулуш” автомобиль ва енгил автомобилларини йиғиш ва ишлаб чиқариш заводи қурилиш майдончасига капсула жойлаштирилди.
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Қирғизистон ва Ўзбекистон автомобил йиғиш ва ишлаб чиқариш заводини қуришни бошлади, дея хабар берди Sputnik Қирғизистон.
Чуй вилоятининг Оқ-сув қишлоғида “Алтын Тулпар Унаа Курулуш” автомобиль ва енгил автомобилларини йиғиш ва ишлаб чиқариш заводи қурилиш майдончасига капсула жойлаштирилди.
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш ЖусубалиевСтарт строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники
Старт строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев
Капсулани жойлаштириш маросимида Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси раҳбари Оқилбек Жапаров иштирок этди.
“Икки республика ўртасидаги дўстлик янги босқичга кўтарилди. Бунинг исботи - завод қурилиши учун капсуланинг жойлаштирилиши. Бу икки давлат учун стратегик муҳим лойиҳадир”, дея қайд этди Жапаров.
Корхонанинг ишлаб чиқариш қуввати йилига 10 минг дона автомобилни ташкил этади, 1000 дан ортиқ иш ўрни яратилади.
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш ЖусубалиевСтарт строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники
Старт строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев
Қирғизистонда завод қуриш бўйича келишувга Ўзбекистон президентининг йил бошидаги расмий ташрифи чоғида эришилган.