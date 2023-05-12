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https://sputniknews.uz/20230512/qirgiziston-ozbekiston-avtomobil-zavod-34860800.html
Қирғизистон ва Ўзбекистон автомобиль йиғиш ва ишлаб чиқариш заводини қуришни бошлади
Қирғизистон ва Ўзбекистон автомобиль йиғиш ва ишлаб чиқариш заводини қуришни бошлади
Чуй вилоятининг Оқ-сув қишлоғида “Алтын Тулпар Унаа Курулуш” автомобиль ва енгил автомобилларини йиғиш ва ишлаб чиқариш заводи қурилиш майдончасига капсула жойлаштирилди.
2023-05-12T09:35+0500
2023-05-12T09:35+0500
жамият
қирғизистон
ўзбекистон
автомобил
завод
акилбек жапаров
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ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Қирғизистон ва Ўзбекистон автомобил йиғиш ва ишлаб чиқариш заводини қуришни бошлади, дея хабар берди Sputnik Қирғизистон.Чуй вилоятининг Оқ-сув қишлоғида “Алтын Тулпар Унаа Курулуш” автомобиль ва енгил автомобилларини йиғиш ва ишлаб чиқариш заводи қурилиш майдончасига капсула жойлаштирилди. Капсулани жойлаштириш маросимида Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси раҳбари Оқилбек Жапаров иштирок этди.Корхонанинг ишлаб чиқариш қуввати йилига 10 минг дона автомобилни ташкил этади, 1000 дан ортиқ иш ўрни яратилади.Қирғизистонда завод қуриш бўйича келишувга Ўзбекистон президентининг йил бошидаги расмий ташрифи чоғида эришилган.
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ўзбекистон қирғизистон автомобиль оқилбек жапаров
ўзбекистон қирғизистон автомобиль оқилбек жапаров

Қирғизистон ва Ўзбекистон автомобиль йиғиш ва ишлаб чиқариш заводини қуришни бошлади

09:35 12.05.2023
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш ЖусубалиевСтарт строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники
Старт строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.05.2023
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев
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Чуй вилоятининг Оқ-сув қишлоғида “Алтын Тулпар Унаа Курулуш” автомобиль ва енгил автомобилларини йиғиш ва ишлаб чиқариш заводи қурилиш майдончасига капсула жойлаштирилди.
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Қирғизистон ва Ўзбекистон автомобил йиғиш ва ишлаб чиқариш заводини қуришни бошлади, дея хабар берди Sputnik Қирғизистон.
Чуй вилоятининг Оқ-сув қишлоғида “Алтын Тулпар Унаа Курулуш” автомобиль ва енгил автомобилларини йиғиш ва ишлаб чиқариш заводи қурилиш майдончасига капсула жойлаштирилди.
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш ЖусубалиевСтарт строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники
Старт строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.05.2023
Старт строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев
Капсулани жойлаштириш маросимида Қирғизистон Вазирлар Маҳкамаси раҳбари Оқилбек Жапаров иштирок этди.
“Икки республика ўртасидаги дўстлик янги босқичга кўтарилди. Бунинг исботи - завод қурилиши учун капсуланинг жойлаштирилиши. Бу икки давлат учун стратегик муҳим лойиҳадир”, дея қайд этди Жапаров.
Корхонанинг ишлаб чиқариш қуввати йилига 10 минг дона автомобилни ташкил этади, 1000 дан ортиқ иш ўрни яратилади.
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш ЖусубалиевСтарт строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники
Старт строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.05.2023
Старт строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев
Қирғизистонда завод қуриш бўйича келишувга Ўзбекистон президентининг йил бошидаги расмий ташрифи чоғида эришилган.
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