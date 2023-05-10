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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.04.2023
Бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
Тошкентда 30 апрель - 14 май кунлари илк бор Бокс бўйича эркаклар орасида Жаҳон Чемпионати бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20230510/boks-jch-chorak-final-janglari-34786703.html
Бокс бўйича ЖЧ: бугун мусобақанинг чорак финал жангларида кимлар рингга кўтарилади?
Бокс бўйича ЖЧ: бугун мусобақанинг чорак финал жангларида кимлар рингга кўтарилади?
Бугун Ўзбекистон терма жамоасининг 11 нафар вакили ярим финал чиптаси учун рингга кўтарилади.
2023-05-10T08:02+0500
2023-05-10T08:03+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
спорт
ўзбекистон
бокс
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ТОШКЕНТ, 10 май — Sputnik. Бугун Тошкент мезбонлик қилаётган бокс бўйича эркаклар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг чорак финал жанглари ўтказилади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Чемпионат ўзининг ҳал қилувчи палласига кирмоқда. Унда Ўзбекистон терма жамоасининг 11 нафар вакили ярим финал чиптаси учун рингга кўтарилади.Улар орасида Ҳасанбой Дўсматов – Томоя Субои (Япония), Баҳодир Жалолов – Камшибек Конкабаев (Қозоғистон) каби финалга тенг жангларни кўриш мумкин.Тўлиқ жуфтликлар:
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ўзбекистон тошкент бокс
ўзбекистон тошкент бокс

Бокс бўйича ЖЧ: бугун мусобақанинг чорак финал жангларида кимлар рингга кўтарилади?

08:02 10.05.2023 (янгиланди: 08:03 10.05.2023)
© Foto : Freepik/master1305Боксеры на ринге.
Боксеры на ринге. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.05.2023
© Foto : Freepik/master1305
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Бугун Ўзбекистон терма жамоасининг 11 нафар вакили ярим финал чиптаси учун рингга кўтарилади.
ТОШКЕНТ, 10 май — Sputnik. Бугун Тошкент мезбонлик қилаётган бокс бўйича эркаклар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг чорак финал жанглари ўтказилади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Чемпионат ўзининг ҳал қилувчи палласига кирмоқда. Унда Ўзбекистон терма жамоасининг 11 нафар вакили ярим финал чиптаси учун рингга кўтарилади.
Улар орасида Ҳасанбой Дўсматов – Томоя Субои (Япония), Баҳодир Жалолов – Камшибек Конкабаев (Қозоғистон) каби финалга тенг жангларни кўриш мумкин.
Тўлиқ жуфтликлар:
-51 кг: Ҳасанбой Дўсматов - Томоя Субои (Япония) - (Б ринг, 14:00)
-57 кг: Абдумалик Халоков - Ишиш Юсуф (Иордания) - (Б ринг, 14:25 дан сўнг)
-63,5 кг: Руслан Абдуллаев - Лоунес Хамраоуи (Франция) - (А ринг, 15:10 дан сўнг)
-71 кг: Саиджамшид Жафаров - Игор Свиридченков (Россия) - (Б ринг, 15:25 дан сўнг)
-92 кг Лазизбек Мулложонов - Сезар Ла Круз (Куба) - (А ринг, 16:25 дан сўнг)
-54 кг: Ойбек Жўраев - Габриел Эскобар (Испания) - (Б ринг, 18:40 дан сўнг)
-60 кг: Мужибилло Турсунов - Всеволод Шумков (Россия) - (Б ринг, 18:55 дан сўнг)
-67 кг: Асадхўжа Мўйдинхўжаев - Рониел Иглесиас (Куба) - (Б ринг, 19:25 дан сўнг)
-75 кг: Аълохон Абдуллаев - Филип Акилов (Венгрия) - (Б ринг, 19:55 дан сўнг)
-86 кг: Шоҳжаҳон Абдуллаев - Алфонсо Домингез (Озарбайжон) - (А ринг, 20:25 дан сўнг)
+92 кг: Баҳодир Жалолов - Қамшибек Конкабаев (Қозоғистон) - (Б ринг, 21:10 дан сўнг)
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