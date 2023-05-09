“Россотрудничество”нинг Ўзбекистондаги раҳбари Уруш қурбонлари хотирасини ёд этди — видео
© SputnikГлава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев в Ташкентской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне
© Sputnik
“Россотрудничество”нинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Михаил Вождаев Иккинчи жаҳон урушида ҳалок бўлган оҳангаронликлар хотирасига бағишланган ёдгорлик пойига гул қўйди.
ТОШКЕНТ, 9 май — Sputnik. "Россотрудничество"нинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Михаил Вождаев Тошкент вилоятида Улуғ Ватан урушида ҳалок бўлганлар хотирасига ҳурмат бажо келтирди, дея хабар берди Sputnik мухбири.
Михаил Вождаев Иккинчи жаҳон урушида ҳалок бўлган оҳангаронликлар хотирасига бағишланган ёдгорлик пойига гул қўйди.
Тадбирда “Ғалаба кўнгиллилари” халқаро жамоасининг Ўзбекистондаги координатори Сергей Ежков ҳам иштирок этди.
© SputnikГлава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев в Ташкентской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне
Глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев в Ташкентской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне
© Sputnik
Ёдгорлик 1972 йилда Тошкент вилоятининг Қуюн қишлоғида қурилган. Унда Оҳангарон вилоятининг 12 та аҳоли пунктидан юзлаб аҳолининг номлари абадийлаштирилган.
© SputnikГлава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев в Ташкентской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне
Глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев в Ташкентской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне
© Sputnik