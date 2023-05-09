Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20230509/toshkent-viloyati-urush-qurbonlari-xotira-34779677.html
“Россотрудничество”нинг Ўзбекистондаги раҳбари Уруш қурбонлари хотирасини ёд этди — видео
“Россотрудничество”нинг Ўзбекистондаги раҳбари Уруш қурбонлари хотирасини ёд этди — видео
“Россотрудничество”нинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Михаил Вождаев Иккинчи жаҳон урушида ҳалок бўлган оҳангаронликлар хотирасига бағишланган ёдгорлик пойига гул қўйди.
2023-05-09T15:35+0500
2023-05-09T15:35+0500
жамият
ўзбекистон
9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/09/34779804_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_1d11f89d0dc7f42bee02700add07f650.jpg
ТОШКЕНТ, 9 май — Sputnik. "Россотрудничество"нинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Михаил Вождаев Тошкент вилоятида Улуғ Ватан урушида ҳалок бўлганлар хотирасига ҳурмат бажо келтирди, дея хабар берди Sputnik мухбири.Михаил Вождаев Иккинчи жаҳон урушида ҳалок бўлган оҳангаронликлар хотирасига бағишланган ёдгорлик пойига гул қўйди.Тадбирда “Ғалаба кўнгиллилари” халқаро жамоасининг Ўзбекистондаги координатори Сергей Ежков ҳам иштирок этди.Ёдгорлик 1972 йилда Тошкент вилоятининг Қуюн қишлоғида қурилган. Унда Оҳангарон вилоятининг 12 та аҳоли пунктидан юзлаб аҳолининг номлари абадийлаштирилган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/09/34779804_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_34251b03cc6a2eb5a330df2339ba5434.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон тошкент вилояти россотрудничество
ўзбекистон тошкент вилояти россотрудничество

“Россотрудничество”нинг Ўзбекистондаги раҳбари Уруш қурбонлари хотирасини ёд этди — видео

15:35 09.05.2023
© SputnikГлава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев в Ташкентской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне
Глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев в Ташкентской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.05.2023
© Sputnik
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Рамиз Бахтияров
Ҳамма материаллар
“Россотрудничество”нинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Михаил Вождаев Иккинчи жаҳон урушида ҳалок бўлган оҳангаронликлар хотирасига бағишланган ёдгорлик пойига гул қўйди.
ТОШКЕНТ, 9 май — Sputnik. "Россотрудничество"нинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Михаил Вождаев Тошкент вилоятида Улуғ Ватан урушида ҳалок бўлганлар хотирасига ҳурмат бажо келтирди, дея хабар берди Sputnik мухбири.
Михаил Вождаев Иккинчи жаҳон урушида ҳалок бўлган оҳангаронликлар хотирасига бағишланган ёдгорлик пойига гул қўйди.
Тадбирда “Ғалаба кўнгиллилари” халқаро жамоасининг Ўзбекистондаги координатори Сергей Ежков ҳам иштирок этди.
© SputnikГлава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев в Ташкентской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне
Глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев в Ташкентской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.05.2023
Глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев в Ташкентской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне
© Sputnik
Ёдгорлик 1972 йилда Тошкент вилоятининг Қуюн қишлоғида қурилган. Унда Оҳангарон вилоятининг 12 та аҳоли пунктидан юзлаб аҳолининг номлари абадийлаштирилган.
© SputnikГлава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев в Ташкентской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне
Глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев в Ташкентской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.05.2023
Глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев в Ташкентской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне
© Sputnik
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0