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https://oz.sputniknews.uz/20230509/toshkent-urush-qurbonlari-xotirasi-yod-olindi-34768572.html
Тошкентда Уруш қурбонлари хотираси ёд олинди – фото, видео
Тошкентда Уруш қурбонлари хотираси ёд олинди – фото, видео
Тошкентда Ғалаба куни муносабати билан “Биродарлик қабристони” ёдгорлик мажмуасида гул қўйиш маросими бўлиб ўтди. 09.05.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-05-09T10:42+0500
2023-05-09T10:50+0500
жамият
ўзбекистон
тошкент
хотира
9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни
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ТОШКЕНТ, 9 май — Sputnik. Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов “Биродарлик қабристони” ёдгорлик мажмуасидаги Мангу аланга ва Номаълум аскар қабрига гул қўйиш маросимида иштирок этди.Тошкентда Ғалаба куни муносабати билан “Биродарлик қабристони” ёдгорлик мажмуасида гул қўйиш маросими бўлиб ўтди. Тадбирда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан бирга МДҲ ва бошқа бир қатор давлатларнинг дипломатик ваколатхоналари раҳбарлари, жамоатчилик вакиллари иштирок этишди.Иштирокчилар бу ерда дафн этилган аскар ва офицерларга ҳурмат бажо келтириш учун ёдгорлик олдига келишди. Улар Мангу олов ёнига гул қўйди ва Улуғ Ватан уруши қурбонларининг хотирасига ҳурмат бажо келтирди.Бу ерда 1399 нафар аскар ва офицернинг, жумладан, Улуғ Ватан уруши йилларида Тошкент шаҳрида жойлашган госпиталларда ҳалок бўлган 27 нафар Совет Иттифоқи Қаҳрамонларининг жасади дафн этилган.
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жамият, ўзбекистон, тошкент, хотира, 9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни
жамият, ўзбекистон, тошкент, хотира, 9 май - ғалаба байрами, хотира ва қадрлаш куни

Тошкентда Уруш қурбонлари хотираси ёд олинди – фото, видео

10:42 09.05.2023 (янгиланди: 10:50 09.05.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
Церемония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе Братские могилы в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.05.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Тошкентда Ғалаба куни муносабати билан “Биродарлик қабристони” ёдгорлик мажмуасида гул қўйиш маросими бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 9 май — Sputnik. Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов “Биродарлик қабристони” ёдгорлик мажмуасидаги Мангу аланга ва Номаълум аскар қабрига гул қўйиш маросимида иштирок этди.
Тошкентда Ғалаба куни муносабати билан “Биродарлик қабристони” ёдгорлик мажмуасида гул қўйиш маросими бўлиб ўтди.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
Церемония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе Братские могилы в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.05.2023
Церемония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Тадбирда Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси билан бирга МДҲ ва бошқа бир қатор давлатларнинг дипломатик ваколатхоналари раҳбарлари, жамоатчилик вакиллари иштирок этишди.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
Церемония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе Братские могилы в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.05.2023
Церемония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Иштирокчилар бу ерда дафн этилган аскар ва офицерларга ҳурмат бажо келтириш учун ёдгорлик олдига келишди. Улар Мангу олов ёнига гул қўйди ва Улуғ Ватан уруши қурбонларининг хотирасига ҳурмат бажо келтирди.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦеремония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
Церемония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе Братские могилы в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.05.2023
Церемония возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Бу ерда 1399 нафар аскар ва офицернинг, жумладан, Улуғ Ватан уруши йилларида Тошкент шаҳрида жойлашган госпиталларда ҳалок бўлган 27 нафар Совет Иттифоқи Қаҳрамонларининг жасади дафн этилган.
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