https://sputniknews.uz/20230509/ozbekiston-rossiyaga-12-mln-dollarlik-gilam-eksport-qildi-34777657.html
Ўзбекистон Россияга 1,2 млн долларлик гилам экспорт қилди
Ўзбекистон Россияга 1,2 млн долларлик гилам экспорт қилди
Гилам экспорти ҳажми 2022 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 5,4 млн AҚШ долларига ошган.
2023-05-09T16:28+0500
2023-05-09T16:28+0500
2023-05-09T16:28+0500
иқтисод
ўзбекистон
экспорт
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ТОШКЕНТ, 9 май — Sputnik. Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-март ойларида 10 та хорижий давлатга қиймати 12,1 млн AҚШ долларига тенг бўлган гилам экспорт қилган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълум қилди.Ўзбекистон энг кўп гиламни Қирғиз Республикасига (6,8 млн доллар) экспорт қилган. Шунингдек, Тожикистонга 1,5 млн долларлик, Озарбайжонга 1,3 млн долларлик, Россияга 1,2 млн долларлик, Афғонистонга 750 минг долларлик, Қозоғистонга 340 минг долларлик гилам экспорт қилинган.
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MIA „Rosiya Segodnya“
иқтисод ўзбекистон экспорт
иқтисод ўзбекистон экспорт
Ўзбекистон Россияга 1,2 млн долларлик гилам экспорт қилди
Гилам экспорти ҳажми 2022 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 5,4 млн AҚШ долларига ошган.
ТОШКЕНТ, 9 май — Sputnik.
Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-март ойларида 10 та хорижий давлатга қиймати 12,1 млн AҚШ долларига тенг бўлган гилам экспорт қилган. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълум қилди.
Гилам экспорти ҳажми 2022 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 5,4 млн AҚШ долларига ошган.
Ўзбекистон энг кўп гиламни Қирғиз Республикасига (6,8 млн доллар) экспорт қилган. Шунингдек, Тожикистонга 1,5 млн долларлик, Озарбайжонга 1,3 млн долларлик, Россияга 1,2 млн долларлик, Афғонистонга 750 минг долларлик, Қозоғистонга 340 минг долларлик гилам экспорт қилинган.