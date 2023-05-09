Мирзиёевнинг Россияга амалий ташриф якунланди
17:14 09.05.2023 (янгиланди: 17:30 09.05.2023)
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан Президента Узбекистана проводили министр экономического развития России Максим Решетников
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёевни Россия иқтисодий ривожланиш вазири Максим Решетников ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди.
ТОШКЕНТ, 9 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан Москва шаҳрига амалий ташрифи доирасида 9 май куни Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 78 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда иштирок этди. Бу ҳақда Мирзиёевнинг матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Москванинг Қизил майдонида Ғалаба паради бўлиб ўтди. Уни Беларусь президенти Александр Лукашенко, Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Қирғизистон президенти Садир Жапаров, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон, Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедов ва Арманистон бош вазири Никол Пашинян ҳам кузатди.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Тадбирдан сўнг Ўзбекистон раҳбари бошқа давлатлар етакчилари билан бирга Александр боғидаги “Номаълум аскар” ёдгорлигига гулчамбар қўйди ва Иккинчи жаҳон урушида Ватан ҳимояси йўлида ҳалок бўлган аскарлар, шу жумладан ўзбек ўғлонлари хотирасига ҳурмат бажо келтирди.
Шу билан Россияга амалий ташриф якунланди. Аэропортда Шавкат Мирзиёевни Россия иқтисодий ривожланиш вазири Максим Решетников ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди. Давлат раҳбари Тошкентга жўнаб кетди.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан