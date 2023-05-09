https://sputniknews.uz/20230509/boks-jch-hasanboy-dosmatov-kuba-raqibi-ustidan-galaba-qozondi-34777493.html
Бокс бўйича ЖЧ: Ҳасанбой Дўсматов кубалик рақиби устидан ғалаба қозонди — фото
Бокс бўйича ЖЧ: Ҳасанбой Дўсматов кубалик рақиби устидан ғалаба қозонди — фото
Дўсматов 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди. 09.05.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-05-09T14:32+0500
2023-05-09T14:32+0500
2023-05-09T15:10+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
спорт
ўзбекистон
тошкент
бокс
ҳасанбой дўсматов
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ТОШКЕНТ, 9 май — Sputnik. Тошкент мезбонлигида ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида рингга кўтарилган Ҳасанбой Дўсматов ғалаба қозонди.Рио-2016 Олимпиадаси чемпиони Ҳасанбой Дўсматов (-51 кг) учинчи босқичда кубалик Эрислан Ромеро билан жанг қилиб, чиройли ғалабага эришди. Дўсматов 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.Бокс бўйича ЖЧ: бугун Ўзбекистон терма жамоасидан кимлар рингга кўтарилади?
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спорт, ўзбекистон, тошкент, бокс, ҳасанбой дўсматов, фото
спорт, ўзбекистон, тошкент, бокс, ҳасанбой дўсматов, фото
Бокс бўйича ЖЧ: Ҳасанбой Дўсматов кубалик рақиби устидан ғалаба қозонди — фото
14:32 09.05.2023 (янгиланди: 15:10 09.05.2023)
Дўсматов 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
ТОШКЕНТ, 9 май — Sputnik. Тошкент мезбонлигида ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида рингга кўтарилган Ҳасанбой Дўсматов ғалаба қозонди.
Рио-2016 Олимпиадаси чемпиони Ҳасанбой Дўсматов (-51 кг) учинчи босқичда кубалик Эрислан Ромеро билан жанг қилиб, чиройли ғалабага эришди. Дўсматов 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
"Жаҳон чемпионатида боксчиларга тобора жиддий рақиблар рўбарў келишни бошлади. Бу Куба жамоаси учун мусобақадаги биринчи йўқотиш", деб ёзмоқда Миллий олимпия қўмитаси.
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