https://oz.sputniknews.uz/20230508/putin-mirziyoev-34764400.html
Путин Кремлда Мирзиёев билан суҳбатлашди
Путин Кремлда Мирзиёев билан суҳбатлашди
Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Россияга келди. Москва шаҳридаги Внуково аэропортида давлати раҳбарини расмий шахслар кутиб олди.Эртага Ўзбекистон етакчиси Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 78 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда иштирок этади.
2023-05-08T23:23+0500
2023-05-08T23:23+0500
2023-05-08T23:30+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
владимир путин
москва
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ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев билан суҳбатлашди. Бу ҳақда Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.Песковнинг аниқлик киритишича, икки давлат президентлари суҳбати Кремлда бўлиб ўтган.Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Россияга келди. Москва шаҳридаги Внуково аэропортида давлати раҳбарини Россия ҳукумати раисининг ўринбосари, саноат ва савдо вазири Денис Мантуров ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.Эртага Ўзбекистон етакчиси Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 78 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда иштирок этади.Тадбирларда Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Арманистон етакчилари ҳам қатнашиши кутилмоқда.
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шавкат мирзиёев владимир путин кремль суҳбат ғалабанинг 78 йиллиги
шавкат мирзиёев владимир путин кремль суҳбат ғалабанинг 78 йиллиги
Путин Кремлда Мирзиёев билан суҳбатлашди
23:23 08.05.2023 (янгиланди: 23:30 08.05.2023)
Ўзбекистон етакчиси амалий ташриф билан Москвага келди.
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев билан суҳбатлашди. Бу ҳақда Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди, дея ёзади
РИА Новости.
Песковнинг аниқлик киритишича, икки давлат президентлари суҳбати Кремлда бўлиб ўтган.
Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Россияга келди.
Москва шаҳридаги Внуково аэропортида давлати раҳбарини Россия ҳукумати раисининг ўринбосари, саноат ва савдо вазири Денис Мантуров ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
Эртага Ўзбекистон етакчиси Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 78 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда иштирок этади.
Тадбирларда Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Арманистон етакчилари ҳам қатнашиши кутилмоқда.