Бокс бўйича ЖЧ: Ойбек Жўраев мусобақадаги илк беллашувида ғалаба қозонди
© Национальный Олимпийский КомитетОйбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований
© Национальный Олимпийский Комитет
Саккизинчи кунги баҳсларда Ўзбекистон вакили Ойбек Жўраев мусобақадаги илк беллашувини ўтказди.
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Тошкент мезбонлигида ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатининг саккизинчи кун баҳслари бўлиб ўтмоқда.
© Национальный Олимпийский КомитетОйбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований
Ойбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований
© Национальный Олимпийский Комитет
Саккизинчи кунги баҳсларда Ўзбекистон вакили Ойбек Жўраев мусобақадаги илк беллашувини ўтказди. -54 кг вазн тоифасида иштирок этаётган боксчи биринчи босқичда сербиялик Тамир Галанов устидан ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди.
© Национальный Олимпийский КомитетОйбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований
Ойбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований
© Национальный Олимпийский Комитет
Бугун яна 4 нафар Ўзбекистон вакили – Лазизбек Мулложонов, Шодиёр Мелиқўзиев, Мужибилло Турсунов, Шоҳжаҳон Абдуллаев рингга кўтарилади.
© Национальный Олимпийский КомитетОйбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований
Ойбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований
© Национальный Олимпийский Комитет