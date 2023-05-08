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Муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови қачон ўтказилиши аниқ бўлди
Боксерские перчатки на стене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.04.2023
Бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
Тошкентда 30 апрель - 14 май кунлари илк бор Бокс бўйича эркаклар орасида Жаҳон Чемпионати бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20230508/boks-boyicha-jch-oybek-joraev-34750208.html
Бокс бўйича ЖЧ: Ойбек Жўраев мусобақадаги илк беллашувида ғалаба қозонди
Бокс бўйича ЖЧ: Ойбек Жўраев мусобақадаги илк беллашувида ғалаба қозонди
Саккизинчи кунги баҳсларда Ўзбекистон вакили Ойбек Жўраев мусобақадаги илк беллашувини ўтказди.
2023-05-08T16:03+0500
2023-05-08T16:03+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
спорт
бокс
жаҳон чемпионати
тошкент
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ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Тошкент мезбонлигида ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатининг саккизинчи кун баҳслари бўлиб ўтмоқда.Саккизинчи кунги баҳсларда Ўзбекистон вакили Ойбек Жўраев мусобақадаги илк беллашувини ўтказди. -54 кг вазн тоифасида иштирок этаётган боксчи биринчи босқичда сербиялик Тамир Галанов устидан ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди.Бугун яна 4 нафар Ўзбекистон вакили – Лазизбек Мулложонов, Шодиёр Мелиқўзиев, Мужибилло Турсунов, Шоҳжаҳон Абдуллаев рингга кўтарилади.
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бокс бўйича жч
бокс бўйича жч

Бокс бўйича ЖЧ: Ойбек Жўраев мусобақадаги илк беллашувида ғалаба қозонди

16:03 08.05.2023
© Национальный Олимпийский КомитетОйбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований
Ойбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.05.2023
© Национальный Олимпийский Комитет
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Саккизинчи кунги баҳсларда Ўзбекистон вакили Ойбек Жўраев мусобақадаги илк беллашувини ўтказди.
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Тошкент мезбонлигида ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатининг саккизинчи кун баҳслари бўлиб ўтмоқда.
© Национальный Олимпийский КомитетОйбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований
Ойбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.05.2023
Ойбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований
© Национальный Олимпийский Комитет
Саккизинчи кунги баҳсларда Ўзбекистон вакили Ойбек Жўраев мусобақадаги илк беллашувини ўтказди. -54 кг вазн тоифасида иштирок этаётган боксчи биринчи босқичда сербиялик Тамир Галанов устидан ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди.
© Национальный Олимпийский КомитетОйбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований
Ойбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.05.2023
Ойбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований
© Национальный Олимпийский Комитет
Бугун яна 4 нафар Ўзбекистон вакили – Лазизбек Мулложонов, Шодиёр Мелиқўзиев, Мужибилло Турсунов, Шоҳжаҳон Абдуллаев рингга кўтарилади.
© Национальный Олимпийский КомитетОйбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований
Ойбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.05.2023
Ойбек Джураев провёл свой первый поединок в рамках соревнований
© Национальный Олимпийский Комитет
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