Бокс бўйича ЖЧ: Ҳасанбой Дўсматов марокашлик рақиби устидан ғалабага эришди
© Национальный Олимпийский Комитет Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
© Национальный Олимпийский Комитет
-51 кг вазн тоифасида иштирок этаётган боксчи бу гал марокашлик Саид Мортажи устидан ишончли ғалабага эришди.
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Рио-2016 Олимпиадаси чемпиони Ҳасанбой Дўсматов пойтахт мезбонлик қилаётган жаҳон чемпионатидаги иккинчи жангини ўтказди.
© Национальный Олимпийский Комитет Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
© Национальный Олимпийский Комитет
-51 кг вазн тоифасида иштирок этаётган боксчи бу гал марокашлик Саид Мортажи устидан ишончли ғалабага эришди.
© Национальный Олимпийский Комитет Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
© Национальный Олимпийский Комитет
Ҳасанбой Дўсматов чемпионатдаги илк жангида мексикалик Алберто Хименесни мағлубиятга учратган эди.
© Национальный Олимпийский Комитет Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
© Национальный Олимпийский Комитет