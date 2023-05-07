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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.04.2023
Бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
Тошкентда 30 апрель - 14 май кунлари илк бор Бокс бўйича эркаклар орасида Жаҳон Чемпионати бўлиб ўтади.
https://oz.sputniknews.uz/20230507/boks-boyicha-jch-hasanboy-dosmatov-34729508.html
Бокс бўйича ЖЧ: Ҳасанбой Дўсматов марокашлик рақиби устидан ғалабага эришди
Бокс бўйича ЖЧ: Ҳасанбой Дўсматов марокашлик рақиби устидан ғалабага эришди
-51 кг вазн тоифасида иштирок этаётган боксчи бу гал марокашлик Саид Мортажи устидан ишончли ғалабага эришди.
2023-05-07T19:51+0500
2023-05-07T19:51+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
спорт
бокс
жаҳон чемпионати
тошкент
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ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Рио-2016 Олимпиадаси чемпиони Ҳасанбой Дўсматов пойтахт мезбонлик қилаётган жаҳон чемпионатидаги иккинчи жангини ўтказди.-51 кг вазн тоифасида иштирок этаётган боксчи бу гал марокашлик Саид Мортажи устидан ишончли ғалабага эришди.Ҳасанбой Дўсматов чемпионатдаги илк жангида мексикалик Алберто Хименесни мағлубиятга учратган эди.
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бокс бўйича жч
бокс бўйича жч

Бокс бўйича ЖЧ: Ҳасанбой Дўсматов марокашлик рақиби устидан ғалабага эришди

19:51 07.05.2023
© Национальный Олимпийский Комитет Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
 Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2023
© Национальный Олимпийский Комитет
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НовостиTelegram
-51 кг вазн тоифасида иштирок этаётган боксчи бу гал марокашлик Саид Мортажи устидан ишончли ғалабага эришди.
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Рио-2016 Олимпиадаси чемпиони Ҳасанбой Дўсматов пойтахт мезбонлик қилаётган жаҳон чемпионатидаги иккинчи жангини ўтказди.
© Национальный Олимпийский Комитет Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
 Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2023
Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
© Национальный Олимпийский Комитет
-51 кг вазн тоифасида иштирок этаётган боксчи бу гал марокашлик Саид Мортажи устидан ишончли ғалабага эришди.
© Национальный Олимпийский Комитет Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
 Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2023
Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
© Национальный Олимпийский Комитет
Ҳасанбой Дўсматов чемпионатдаги илк жангида мексикалик Алберто Хименесни мағлубиятга учратган эди.
© Национальный Олимпийский Комитет Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
 Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2023
Хасанбой Дусматов провёл свой второй бой на чемпионате мира
© Национальный Олимпийский Комитет
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