Бокс бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси таркибидаги энг ёш боксчи илк жангини ўтказди
© Национальный Олимпийский КомитетАлохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао
© Национальный Олимпийский Комитет
19 ёшли Аълохон Абдуллаев хитойлик рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги даврага йўл олди.
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Жаҳон чемпионатининг еттинчи кунида Ўзбекистон терма жамоаси таркибидаги энг ёш боксчи илк жангини ўтказди.
© Национальный Олимпийский КомитетАлохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао
Алохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао
© Национальный Олимпийский Комитет
-75 кг вазн тоифасида қатнашаётган Аълохон Абдуллаевнинг хитойлик Менян Чжаога қарши дебют жанги муваффақиятли чиқди.
19 ёшли Аълохон Абдуллаев хитойлик рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги даврага йўл олди.
© Национальный Олимпийский КомитетАлохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао
Алохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао
© Национальный Олимпийский Комитет
Бугун жаҳон чемпионатида Ҳасанбой Дўсматов ва Баҳодир Жалолов ҳам жанг ўтказади.