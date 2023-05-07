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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.04.2023
Бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
Тошкентда 30 апрель - 14 май кунлари илк бор Бокс бўйича эркаклар орасида Жаҳон Чемпионати бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20230507/boks-boyicha-jch-34727866.html
Бокс бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси таркибидаги энг ёш боксчи илк жангини ўтказди
Бокс бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси таркибидаги энг ёш боксчи илк жангини ўтказди
19 ёшли Аълохон Абдуллаев хитойлик рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги даврага йўл олди.
2023-05-07T17:40+0500
2023-05-07T17:40+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
спорт
бокс
жаҳон чемпионати
тошкент
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ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Жаҳон чемпионатининг еттинчи кунида Ўзбекистон терма жамоаси таркибидаги энг ёш боксчи илк жангини ўтказди.-75 кг вазн тоифасида қатнашаётган Аълохон Абдуллаевнинг хитойлик Менян Чжаога қарши дебют жанги муваффақиятли чиқди.Бугун жаҳон чемпионатида Ҳасанбой Дўсматов ва Баҳодир Жалолов ҳам жанг ўтказади.
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бокс бўйича жч
бокс бўйича жч

Бокс бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси таркибидаги энг ёш боксчи илк жангини ўтказди

17:40 07.05.2023
© Национальный Олимпийский КомитетАлохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао
Алохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2023
© Национальный Олимпийский Комитет
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19 ёшли Аълохон Абдуллаев хитойлик рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги даврага йўл олди.
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Жаҳон чемпионатининг еттинчи кунида Ўзбекистон терма жамоаси таркибидаги энг ёш боксчи илк жангини ўтказди.
© Национальный Олимпийский КомитетАлохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао
Алохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2023
Алохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао
© Национальный Олимпийский Комитет
-75 кг вазн тоифасида қатнашаётган Аълохон Абдуллаевнинг хитойлик Менян Чжаога қарши дебют жанги муваффақиятли чиқди.
19 ёшли Аълохон Абдуллаев хитойлик рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, кейинги даврага йўл олди.
© Национальный Олимпийский КомитетАлохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао
Алохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2023
Алохон Абдуллаев в весовой категории до 75 кг одолел китайца Меняна Чжао
© Национальный Олимпийский Комитет
Бугун жаҳон чемпионатида Ҳасанбой Дўсматов ва Баҳодир Жалолов ҳам жанг ўтказади.
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