ФИФА президенти Жанни Инфантино ёш футболчилар билан учрашди — фото
Жанни Инфантино "Grassroots" футбол фестивалида иштирок этиш учун Ўзбекистон Футбол ассоциацияда бўлди.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (ФИФА) президенти Жанни Инфантино бошчилигидаги делегация Ўзбекистонга ташриф буюрди.
Жанни Инфантино "Grassroots" футбол фестивалида иштирок этиш учун Ўзбекистон Футбол ассоциацияда бўлди.
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
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© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
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© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
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© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
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© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
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© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
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© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
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© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
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© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
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© Футбольная Ассоциация Узбекистана