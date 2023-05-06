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https://sputniknews.uz/20230506/fifa-prezident-janni-infantino-yosh-futbolchilar-34695794.html
ФИФА президенти Жанни Инфантино ёш футболчилар билан учрашди — фото
ФИФА президенти Жанни Инфантино ёш футболчилар билан учрашди — фото
Жанни Инфантино "Grassroots" футбол фестивалида иштирок этиш учун Ўзбекистон Футбол ассоциацияда бўлди.
2023-05-06T15:17+0500
2023-05-06T15:17+0500
спорт
ўзбекистон
халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (фифа)
футбол
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ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (ФИФА) президенти Жанни Инфантино бошчилигидаги делегация Ўзбекистонга ташриф буюрди.Жанни Инфантино "Grassroots" футбол фестивалида иштирок этиш учун Ўзбекистон Футбол ассоциацияда бўлди.
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ўзбекистон тошкент футбол фифа
ўзбекистон тошкент футбол фифа

ФИФА президенти Жанни Инфантино ёш футболчилар билан учрашди — фото

15:17 06.05.2023
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НовостиTelegram
Жанни Инфантино "Grassroots" футбол фестивалида иштирок этиш учун Ўзбекистон Футбол ассоциацияда бўлди.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (ФИФА) президенти Жанни Инфантино бошчилигидаги делегация Ўзбекистонга ташриф буюрди.
Жанни Инфантино "Grassroots" футбол фестивалида иштирок этиш учун Ўзбекистон Футбол ассоциацияда бўлди.
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
Джанни Инфантино - Sputnik Ўзбекистон
1/9
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
Джанни Инфантино - Sputnik Ўзбекистон
2/9
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
Джанни Инфантино - Sputnik Ўзбекистон
3/9
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
Джанни Инфантино - Sputnik Ўзбекистон
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© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
Джанни Инфантино - Sputnik Ўзбекистон
5/9
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
Джанни Инфантино - Sputnik Ўзбекистон
6/9
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
Джанни Инфантино - Sputnik Ўзбекистон
7/9
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
Джанни Инфантино - Sputnik Ўзбекистон
8/9
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
Джанни Инфантино - Sputnik Ўзбекистон
9/9
© Футбольная Ассоциация Узбекистана
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