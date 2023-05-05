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Наманганда пилла мавсуми бошланди — фото
Наманганда пилла мавсуми бошланди — фото
Айни вақтда пилла 140 та фермер хўжалиги ва 100 нафар касаначилик асосида парвариш қилинмоқда.
2023-05-05T20:47+0500
2023-05-05T20:47+0500
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наманган вилояти
пиллачилик
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ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Наманган вилоятининг Норин туманида пилла мавсуми бошланди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги хабар берди.Норин туманида жойлашган “Норин Агропилла” МЧЖ пиллакорлари ипак қурти ҳосилини бошлашди. Айни вақтда пилла 140 та фермер хўжалиги ва 100 нафар касаначилик асосида парвариш қилинмоқда.Пиллачиликда ўзига хос мактаб яратган Норин тумани пиллакорлари 3522 қути ипак қурти парваришлаб, 204 тоннадан ортиқ “кумуш тола” ҳосили олишни режалаштирган.
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ўзбекистон наманган вилояти пиллачилик
ўзбекистон наманган вилояти пиллачилик

Наманганда пилла мавсуми бошланди — фото

20:47 05.05.2023
© Foto : Хокимият Наманганской областиСезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области.
Сезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.05.2023
© Foto : Хокимият Наманганской области
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Айни вақтда пилла 140 та фермер хўжалиги ва 100 нафар касаначилик асосида парвариш қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Наманган вилоятининг Норин туманида пилла мавсуми бошланди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги хабар берди.
Норин туманида жойлашган “Норин Агропилла” МЧЖ пиллакорлари ипак қурти ҳосилини бошлашди.
© Foto : Хокимият Наманганской областиСезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области.
Сезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.05.2023
© Foto : Хокимият Наманганской области
Айни вақтда пилла 140 та фермер хўжалиги ва 100 нафар касаначилик асосида парвариш қилинмоқда.
© Foto : Хокимият Наманганской областиСезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области.
Сезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.05.2023
© Foto : Хокимият Наманганской области
Бу йили Наманган вилояти пиллакорлари томонидан 37 174 қути ипак қурти парвариш қилиниб, 2 156 тонна пилла ҳосили олинади. Соҳа ривожи ортида 100 мингдан ортиқ фуқаро бандлиги таъминланади.
© Foto : Хокимият Наманганской областиСезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области.
Сезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.05.2023
© Foto : Хокимият Наманганской области
Пиллачиликда ўзига хос мактаб яратган Норин тумани пиллакорлари 3522 қути ипак қурти парваришлаб, 204 тоннадан ортиқ “кумуш тола” ҳосили олишни режалаштирган.
© Foto : Хокимият Наманганской областиСезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области.
Сезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.05.2023
© Foto : Хокимият Наманганской области
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