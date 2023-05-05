Наманганда пилла мавсуми бошланди — фото
© Foto : Хокимият Наманганской областиСезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области.
Айни вақтда пилла 140 та фермер хўжалиги ва 100 нафар касаначилик асосида парвариш қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Наманган вилоятининг Норин туманида пилла мавсуми бошланди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги хабар берди.
Норин туманида жойлашган “Норин Агропилла” МЧЖ пиллакорлари ипак қурти ҳосилини бошлашди.
© Foto : Хокимият Наманганской областиСезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области.
Айни вақтда пилла 140 та фермер хўжалиги ва 100 нафар касаначилик асосида парвариш қилинмоқда.
© Foto : Хокимият Наманганской областиСезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области.
Бу йили Наманган вилояти пиллакорлари томонидан 37 174 қути ипак қурти парвариш қилиниб, 2 156 тонна пилла ҳосили олинади. Соҳа ривожи ортида 100 мингдан ортиқ фуқаро бандлиги таъминланади.
© Foto : Хокимият Наманганской областиСезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области.
Пиллачиликда ўзига хос мактаб яратган Норин тумани пиллакорлари 3522 қути ипак қурти парваришлаб, 204 тоннадан ортиқ “кумуш тола” ҳосили олишни режалаштирган.
© Foto : Хокимият Наманганской областиСезон коконов начался в Норинском районе Наманганской области.