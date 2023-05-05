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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.04.2023
Бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
Тошкентда 30 апрель - 14 май кунлари илк бор Бокс бўйича эркаклар орасида Жаҳон Чемпионати бўлиб ўтади.
https://oz.sputniknews.uz/20230505/boks-boyicha-jch-jasurbek-yoldoshev-34683271.html
Бокс бўйича ЖЧ: Жасурбек Йўлдошев иорданиялик рақибига имкониятни бой берди
Бокс бўйича ЖЧ: Жасурбек Йўлдошев иорданиялик рақибига имкониятни бой берди
Ўзбекистонлик ёш боксчи Иордания вакили Ҳусейн Иашишга қарши рингга кўтарилди. 05.05.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-05-05T20:57+0500
2023-05-05T21:00+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
спорт
бокс
тошкент
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ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Тошкент мезбонлигида ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатининг бешинчи кун баҳслари бўлиб ўтмоқда.Мусобақа доирасида ўзбекистонлик ёш боксчи Жасурбек Йўлдошев (-80 кг) иорданиялик Ҳусейн Иашишга қарши рингга кўтарилди.3 раунд якунига кўра ҳакамлар иорданиялик боксчининг 4:3 ҳисобидаги ғалабасини қайд этишди.Шу тариқа Ўзбекистон терма жамоасининг илк вакили чемпионатни тарк этди.
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спорт, бокс, тошкент
спорт, бокс, тошкент

Бокс бўйича ЖЧ: Жасурбек Йўлдошев иорданиялик рақибига имкониятни бой берди

20:57 05.05.2023 (янгиланди: 21:00 05.05.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаБоксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании на ЧМ
Боксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании на ЧМ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.05.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Обуна бўлиш
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Ўзбекистонлик ёш боксчи Иордания вакили Ҳусейн Иашишга қарши рингга кўтарилди.
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Тошкент мезбонлигида ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатининг бешинчи кун баҳслари бўлиб ўтмоқда.
Мусобақа доирасида ўзбекистонлик ёш боксчи Жасурбек Йўлдошев (-80 кг) иорданиялик Ҳусейн Иашишга қарши рингга кўтарилди.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаБоксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании на ЧМ
Боксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании на ЧМ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.05.2023
Боксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании на ЧМ
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
3 раунд якунига кўра ҳакамлар иорданиялик боксчининг 4:3 ҳисобидаги ғалабасини қайд этишди.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаБоксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании на ЧМ
Боксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании на ЧМ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.05.2023
Боксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании на ЧМ
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Шу тариқа Ўзбекистон терма жамоасининг илк вакили чемпионатни тарк этди.
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