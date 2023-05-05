Бокс бўйича ЖЧ: Жасурбек Йўлдошев иорданиялик рақибига имкониятни бой берди
20:57 05.05.2023 (янгиланди: 21:00 05.05.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаБоксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании на ЧМ
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Ўзбекистонлик ёш боксчи Иордания вакили Ҳусейн Иашишга қарши рингга кўтарилди.
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Тошкент мезбонлигида ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатининг бешинчи кун баҳслари бўлиб ўтмоқда.
Мусобақа доирасида ўзбекистонлик ёш боксчи Жасурбек Йўлдошев (-80 кг) иорданиялик Ҳусейн Иашишга қарши рингга кўтарилди.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаБоксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании на ЧМ
Боксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании на ЧМ
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
3 раунд якунига кўра ҳакамлар иорданиялик боксчининг 4:3 ҳисобидаги ғалабасини қайд этишди.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаБоксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании на ЧМ
Боксер Джасурбек Юлдошев проиграл сопернику из Иордании на ЧМ
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Шу тариқа Ўзбекистон терма жамоасининг илк вакили чемпионатни тарк этди.