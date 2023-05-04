https://sputniknews.uz/20230504/sportchilar-xalqaro-olimpiya-oyinlari-medal-34609838.html

Ўзбекистонлик спортчилар халқаро Олимпия ўйинларида нечта медаль қўлга киритган?

Ўзбекистонлик спортчилар халқаро Олимпия ўйинларида нечта медаль қўлга киритган?

Ўзбек спортчилари жаҳонда энг нуфузли саналган ва ҳар 4 йилда бир маротаба ўтказиладиган халқаро Олимпия ўйинларида фаол қатнашиб келади.

2023-05-04T12:48+0500

2023-05-04T12:48+0500

2023-05-04T12:48+0500

спорт

олимпия ўйинлари

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ТОШКЕНТ, 4 май — Sputnik. Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг, ўзбек спортчилари халқаро Олимпиадаларда 13 та олтин, 7 та кумуш ва 21 та бронза медалларини қўлга киритган. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси Sputnik мухбирига маълум қилди.Мазкур спортчилар ва уларнинг ютуқлари билан эксклюзив тарзда Sputnik мақоласида танишинг.Олимпия ўйинлари чемпионлари:Кумуш медаль соҳиблари:Бронза медали соҳиблари:

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2023

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олимпиада