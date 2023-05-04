Ўзбекистонлик спортчилар халқаро Олимпия ўйинларида нечта медаль қўлга киритган?
Ўзбек спортчилари жаҳонда энг нуфузли саналган ва ҳар 4 йилда бир маротаба ўтказиладиган халқаро Олимпия ўйинларида фаол қатнашиб келади.
ТОШКЕНТ, 4 май — Sputnik. Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг, ўзбек спортчилари халқаро Олимпиадаларда 13 та олтин, 7 та кумуш ва 21 та бронза медалларини қўлга киритган. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси Sputnik мухбирига маълум қилди.
Мазкур спортчилар ва уларнинг ютуқлари билан эксклюзив тарзда Sputnik мақоласида танишинг.
Олимпия ўйинлари чемпионлари:
Муҳаммадқодир Абдуллаев, Сидней-2000, бокс;
Артур Таймазов, Афина-2004, Пекин-2008, Лондон-2012, эркин кураш;
Александр Доктуришвили, Афина-2004, юнон-рум кураши;
Ҳасанбой Дўсматов, Рио-2016, бокс;
Фазлиддин Ғоибназаров, Рио-2016, бокс;
Шаҳобиддин Зоиров, Рио-2016, бокс;
Руслан Нурудинов, Рио-2016, оғир атлетика;
Баҳодир Жалолов, Токио-2020, бокс;
Акбар Жўраев, Токио-2020, оғир атлетика;
Улуғбек Рашитов, Токио-2020, таэквондо;
Лина Черязова, Лиллехаммер-1994, фристайл.
Кумуш медаль соҳиблари:
Армен Багдасаров, Атланта-1996, дзюдо;
Артур Таймазов, Сидней-2000, эркин кураш;
Магомед Ибрагимов, Афина-2004, эркин кураш;
Абдулло Тангриев, Пекин-2008, дзюдо;
Шаҳрам Ғиёсов, Рио-2016, бокс;
Бектемир Мелиқўзиев, Рио-2016, бокс;
Сослан Тигиев, Пекин-2008, эркин кураш.
Бронза медали соҳиблари:
Карим Тўлаганов, Атланта-1996, бокс;
Рустам Саидов, Сидней-2000, бокс;
Сергей Михайлов, Сидней-2000, бокс;
Баҳодиржон Султонов, Афина-2004, бокс;
Ўткирбек Ҳайдаров, Афина-2004, бокс;
Антон Фокин, Пекин-2008, спорт гимнастикаси;
Екатерина Хилько, Пекин-2008, трамполинда сакраш;
Ришод Собиров, Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-2016, дзюдо;
Аббас Атоев, Лондон-2012, бокс;
Иван Ефремов, Лондон-2012, оғир атлетика;
Диёрбек Ўрозбоев, Рио-2016, дзюдо;
Рустам Тўлаганов, Рио-2016, бокс;
Муроджон Аҳмадалиев, Рио-2016, бокс;
Элмурат Тасмурадов, Рио-2016, юнон-рум кураши;
Ихтиёр Наврўзов, Рио-2016, эркин кураш;
Магомед Ибрагимов, Рио-2016, эркин кураш;
Давлат Бобонов, Токио-2020, дзюдо;
Бекзод Абдураҳмонов, Токио-2020, эркин кураш;
Сослан Тигиев, Лондон-2012, эркин кураш.