Мирзиёев Тошкентга қайтиб келди
09:31 04.05.2023 (янгиланди: 09:46 04.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил визит в Германию
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ташриф доирасида иқтисодиёт, савдо, молия, таълим, фан ва инновация соҳаларида 16 та ҳукуматлараро ва идоралараро ҳужжатлар имзоланди.
ТОШКЕНТ, 4 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Германияга икки кунлик ташрифини якунлаб, Тошкентга қайтиб келди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Берлинда Мирзиёев ГФР канцлери Олаф Шольц ва Федерал президент Франк-Вальтер Штайнмайер билан музокаралар ўтказди.
Германиянинг етакчи компания ва банклари раҳбарлари билан учрашув бўлиб ўтди.
Ўзбекистон ва Германия президентлари биргаликда Жеймс Симон галереясига ташриф буюриб, “Ўзбекистоннинг археологик хазиналари. Македониялик Искандардан Кушонлар салтанатигача” номли ноёб кўргазмани очди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ташриф доирасида иқтисодиёт, савдо, молия, таълим, фан ва инновация соҳаларида 16 та ҳукуматлараро ва идоралараро ҳужжатлар имзоланди.
Ташриф дастуридаги тадбирлар якунлангач, “Берлин-Бранденбург” аэропортида олий мартабали меҳмонни Германиянинг расмий шахслари кузатиб қўйди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
© Пресс-служба президента Узбекистана