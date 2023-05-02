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https://sputniknews.uz/20230502/samdu-talabalar-xalqaro-matematika-olimpiada-medal-34527157.html
СамДУ талабалари халқаро математика олимпиадасида 3 та медалга сазовор бўлишди
СамДУ талабалари халқаро математика олимпиадасида 3 та медалга сазовор бўлишди
Халқаро математика олимпиадасининг якка тартибда ўтказилган баҳсларида Камолиддинов кумуш медални, Абдураҳмонов эса бронза медални қўлга киритди.
2023-05-02T08:33+0500
2023-05-02T08:34+0500
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ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Самарқанд Давлат университети талабалари халқаро математика олимпиадасида 3 кумуш ва бронза медалларга сазовор бўлишди. Бу ҳақда СамДУ матбуот хизмати хабар берди.Туркманистонинг Ашхобод шаҳрида 23-28 апрель кунлари "OMOUS-2023" халқаро математика олимпиадаси ўтказилди.Мусобақада Ўзбекистон, Эрон, АҚШ, Россия, Мексика, Арабистон, Венгрия каби 20 давлатдан 300 дан зиёд талаба қатнашди. Ўзбекистондан СамДУ математика факультети талабалари Давлат Камолиддинов ва Бобомурод Абдураҳмонов иштирок этишди.Жамоавий баҳсларда эса университет талабалари бронза медалига эга чиқишди.Магистрaнт Камолиддинов ушбу олимпиадада иштирок этган 46 нафар ўзбекистонлик талабалар орасида энг юқори натижани қайд этган.
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СамДУ талабалари халқаро математика олимпиадасида 3 та медалга сазовор бўлишди

08:33 02.05.2023 (янгиланди: 08:34 02.05.2023)
© Самаркандский государственный университетСтуденты завоевали 3 серебряные и бронзовые медали на Международной олимпиаде по математике
Студенты завоевали 3 серебряные и бронзовые медали на Международной олимпиаде по математике - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
© Самаркандский государственный университет
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Халқаро математика олимпиадасининг якка тартибда ўтказилган баҳсларида Камолиддинов кумуш медални, Абдураҳмонов эса бронза медални қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Самарқанд Давлат университети талабалари халқаро математика олимпиадасида 3 кумуш ва бронза медалларга сазовор бўлишди. Бу ҳақда СамДУ матбуот хизмати хабар берди.
Туркманистонинг Ашхобод шаҳрида 23-28 апрель кунлари "OMOUS-2023" халқаро математика олимпиадаси ўтказилди.
Мусобақада Ўзбекистон, Эрон, АҚШ, Россия, Мексика, Арабистон, Венгрия каби 20 давлатдан 300 дан зиёд талаба қатнашди. Ўзбекистондан СамДУ математика факультети талабалари Давлат Камолиддинов ва Бобомурод Абдураҳмонов иштирок этишди.
© Самаркандский государственный университетСтуденты завоевали 3 серебряные и бронзовые медали на Международной олимпиаде по математике
Студенты завоевали 3 серебряные и бронзовые медали на Международной олимпиаде по математике - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
Студенты завоевали 3 серебряные и бронзовые медали на Международной олимпиаде по математике
© Самаркандский государственный университет
"Олимпиада икки турда, жумладан, якка ва жамоавий тарзда ўтказилди. Якка тартибда ўтказилган баҳсларда Камолиддинов кумуш медални, Абдураҳмонов эса бронза медални қўлга киритди", дейилади хабарда.
© Самаркандский государственный университетСтуденты завоевали 3 серебряные и бронзовые медали на Международной олимпиаде по математике
Студенты завоевали 3 серебряные и бронзовые медали на Международной олимпиаде по математике - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
Студенты завоевали 3 серебряные и бронзовые медали на Международной олимпиаде по математике
© Самаркандский государственный университет
Жамоавий баҳсларда эса университет талабалари бронза медалига эга чиқишди.
Магистрaнт Камолиддинов ушбу олимпиадада иштирок этган 46 нафар ўзбекистонлик талабалар орасида энг юқори натижани қайд этган.
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