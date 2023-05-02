https://sputniknews.uz/20230502/jemchujina-raqs-ansambli-dubay-festival-34558885.html
Ўзбекистоннинг “Жемчужина” рақс ансамбли Дубайдаги фестивалда Гран-прини қўлга киритди
Ўзбекистоннинг “Жемчужина” рақс ансамбли Дубайдаги фестивалда Гран-прини қўлга киритди
Фестивалда Ўзбекистон, БАА, Ҳиндистон, Болгария, Қозоғистон, Россия ва Беларусдан келган болалар рақс гуруҳлари иштирок этди.
2023-05-02T19:12+0500
2023-05-02T19:12+0500
2023-05-02T19:12+0500
маданият
ўзбекистон
дубай
фестивал
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ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Ўзбекистоннинг “Жемчужина” болалар рақс ансамбли Дубай шаҳрида бўлиб ўтган “Dance-Fest Dubai” халқаро рақс фестивалида иштирок этди. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.Фестивалнинг очилиш маросимида хорижий мамлакатлар дипломатия ваколатхоналари ходимлари, БААдаги ўзбекистонликлар, ОАВ вакиллари ва блогерлар қатнашди.Ўзбекистоннинг “Жемчужина” болалар рақс ансамблининг чиқишлари ҳакамлар ҳайъати томонидан фестивалнинг бош соврини — Гран-прига муносиб кўрилди.
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ўзбекистон дубай фестивал
ўзбекистон дубай фестивал
Ўзбекистоннинг “Жемчужина” рақс ансамбли Дубайдаги фестивалда Гран-прини қўлга киритди
Фестивалда Ўзбекистон, БАА, Ҳиндистон, Болгария, Қозоғистон, Россия ва Беларусдан келган болалар рақс гуруҳлари иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik.
Ўзбекистоннинг “Жемчужина” болалар рақс ансамбли Дубай шаҳрида бўлиб ўтган “Dance-Fest Dubai” халқаро рақс фестивалида иштирок этди. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.
Ушбу фестивалда Ўзбекистон, БАА, Ҳиндистон, Болгария, Қозоғистон, Россия ва Беларусдан келган болалар рақс гуруҳлари иштирок этди.
Фестивалнинг очилиш маросимида хорижий мамлакатлар дипломатия ваколатхоналари ходимлари, БААдаги ўзбекистонликлар, ОАВ вакиллари ва блогерлар қатнашди.
Ўзбекистоннинг “Жемчужина” болалар рақс ансамблининг чиқишлари ҳакамлар ҳайъати томонидан фестивалнинг бош соврини — Гран-прига муносиб кўрилди.