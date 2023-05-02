Фавқулодда вазиятлар вазирига янги ўринбосарлар тайинланди
13:11 02.05.2023 (янгиланди: 13:17 02.05.2023)
© Sputnik/Виктор Толочко / Письменный набор главы государства
© Sputnik/Виктор Толочко /
Президентнинг тегишли қарорлари Ўзбекистон фавқулодда вазиятлар вазирига уч нафар ўринбосар тайинланди.
ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Ўзбекистон фавқулодда вазиятлар вазирига уч нафар янги ўринбосар тайинланди. Бу ҳақда ФВВ матбуот хизмати хабар қилди.
Президентнинг тегишли қарори билан полковник Санжар Зупаров Ўзбекистон фавқулодда вазиятлар вазирининг биринчи ўринбосари – Штаб бошлиғи лавозимига тайинланди.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаПолковник Зупаров Санжар Тахирович назначен на должность Первого заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям – начальника штаба Республики Узбекистан.
Полковник Зупаров Санжар Тахирович назначен на должность Первого заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям – начальника штаба Республики Узбекистан.
Зупаров 1975 йилда Тошкент шаҳрида туғилган. 1996 йили Ўзбекистон ИИВ Ёнғиндан сақлаш олий техник мактабини тамомлаган.
Тайинловга қадар ФВВ Бош бошқармаси бошлиғи лавозимида ишлаб келган.
Президентнинг тегишли қарори билан полковник Мухтор Муҳитдинов фавқулодда вазиятлар вазирининг ўринбосари лавозимига тайинланди.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаПолковник Мухитдинов Мухтар Яшнарович назначен на должность заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.
Полковник Мухитдинов Мухтар Яшнарович назначен на должность заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.
Муҳитдинов 1973 йили Тошкент шаҳрида туғилган. 1996 йили Тошкент давлат техника университетини, 2004 йили Ўзбекистон Стратегик таҳлил ва истиқболни белгилаш олий мактабини тамомлаган.
Тайинловга қадар Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш вазирининг ўринбосари лавозимида ишлаб келган.
Шунингдек, президентнинг тегишли қарори билан полковник Хуршид Алибаев фавқулодда вазиятлар вазирининг ўринбосари лавозимига тайинланди.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаПолковник Алибаев Хуршид Нарказакович назначен на должность заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.
Полковник Алибаев Хуршид Нарказакович назначен на должность заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.
Алибаев 1982 йилда Жиззах вилоятида туғилган. 2003 йили Ўзбекистон миллий университетини, 2015 йили Россия Федерацияси Фуқаро муҳофазаси академиясини тамомлаган.
Тайинловга қадар Тошкент вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси бошлиғи лавозимида ишлаб келган.