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https://sputniknews.uz/20230502/favqulodda-vaziyatlar-vaziriga-yangi-orinbosarlar-tayinlandi-34536360.html
Фавқулодда вазиятлар вазирига янги ўринбосарлар тайинланди
Фавқулодда вазиятлар вазирига янги ўринбосарлар тайинланди
Президентнинг тегишли қарори билан полковник Санжар Зупаров Ўзбекистон фавқулодда вазиятлар вазирининг биринчи ўринбосари – Штаб бошлиғи лавозимига тайинланди. Мухтор Муҳитдинов ва Хуршид Алибаев фавқулодда вазиятлар вазирининг ўринбосари бўлди.
2023-05-02T13:11+0500
2023-05-02T13:17+0500
сиёсат
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
янги тайинлов
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ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Ўзбекистон фавқулодда вазиятлар вазирига уч нафар янги ўринбосар тайинланди. Бу ҳақда ФВВ матбуот хизмати хабар қилди.Президентнинг тегишли қарори билан полковник Санжар Зупаров Ўзбекистон фавқулодда вазиятлар вазирининг биринчи ўринбосари – Штаб бошлиғи лавозимига тайинланди.Зупаров 1975 йилда Тошкент шаҳрида туғилган. 1996 йили Ўзбекистон ИИВ Ёнғиндан сақлаш олий техник мактабини тамомлаган.Тайинловга қадар ФВВ Бош бошқармаси бошлиғи лавозимида ишлаб келган.Президентнинг тегишли қарори билан полковник Мухтор Муҳитдинов фавқулодда вазиятлар вазирининг ўринбосари лавозимига тайинланди.Муҳитдинов 1973 йили Тошкент шаҳрида туғилган. 1996 йили Тошкент давлат техника университетини, 2004 йили Ўзбекистон Стратегик таҳлил ва истиқболни белгилаш олий мактабини тамомлаган.Тайинловга қадар Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш вазирининг ўринбосари лавозимида ишлаб келган.Шунингдек, президентнинг тегишли қарори билан полковник Хуршид Алибаев фавқулодда вазиятлар вазирининг ўринбосари лавозимига тайинланди.Алибаев 1982 йилда Жиззах вилоятида туғилган. 2003 йили Ўзбекистон миллий университетини, 2015 йили Россия Федерацияси Фуқаро муҳофазаси академиясини тамомлаган.Тайинловга қадар Тошкент вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси бошлиғи лавозимида ишлаб келган.
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фавқулодда вазиятлар вазири янги ўринбосарлар санжар зупаров мухтор муҳитдинов хуршид алибаев тайинлов маълумот
фавқулодда вазиятлар вазири янги ўринбосарлар санжар зупаров мухтор муҳитдинов хуршид алибаев тайинлов маълумот

Фавқулодда вазиятлар вазирига янги ўринбосарлар тайинланди

13:11 02.05.2023 (янгиланди: 13:17 02.05.2023)
© Sputnik/Виктор Толочко / Письменный набор главы государства
Письменный набор главы государства - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
© Sputnik/Виктор Толочко /
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Президентнинг тегишли қарорлари Ўзбекистон фавқулодда вазиятлар вазирига уч нафар ўринбосар тайинланди.
ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Ўзбекистон фавқулодда вазиятлар вазирига уч нафар янги ўринбосар тайинланди. Бу ҳақда ФВВ матбуот хизмати хабар қилди.
Президентнинг тегишли қарори билан полковник Санжар Зупаров Ўзбекистон фавқулодда вазиятлар вазирининг биринчи ўринбосари – Штаб бошлиғи лавозимига тайинланди.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаПолковник Зупаров Санжар Тахирович назначен на должность Первого заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям – начальника штаба Республики Узбекистан.
Полковник Зупаров Санжар Тахирович назначен на должность Первого заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям – начальника штаба Республики Узбекистан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
Полковник Зупаров Санжар Тахирович назначен на должность Первого заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям – начальника штаба Республики Узбекистан.
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Зупаров 1975 йилда Тошкент шаҳрида туғилган. 1996 йили Ўзбекистон ИИВ Ёнғиндан сақлаш олий техник мактабини тамомлаган.
Тайинловга қадар ФВВ Бош бошқармаси бошлиғи лавозимида ишлаб келган.
Президентнинг тегишли қарори билан полковник Мухтор Муҳитдинов фавқулодда вазиятлар вазирининг ўринбосари лавозимига тайинланди.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаПолковник Мухитдинов Мухтар Яшнарович назначен на должность заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.
Полковник Мухитдинов Мухтар Яшнарович назначен на должность заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
Полковник Мухитдинов Мухтар Яшнарович назначен на должность заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Муҳитдинов 1973 йили Тошкент шаҳрида туғилган. 1996 йили Тошкент давлат техника университетини, 2004 йили Ўзбекистон Стратегик таҳлил ва истиқболни белгилаш олий мактабини тамомлаган.
Тайинловга қадар Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш вазирининг ўринбосари лавозимида ишлаб келган.
Шунингдек, президентнинг тегишли қарори билан полковник Хуршид Алибаев фавқулодда вазиятлар вазирининг ўринбосари лавозимига тайинланди.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаПолковник Алибаев Хуршид Нарказакович назначен на должность заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.
Полковник Алибаев Хуршид Нарказакович назначен на должность заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
Полковник Алибаев Хуршид Нарказакович назначен на должность заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Алибаев 1982 йилда Жиззах вилоятида туғилган. 2003 йили Ўзбекистон миллий университетини, 2015 йили Россия Федерацияси Фуқаро муҳофазаси академиясини тамомлаган.
Тайинловга қадар Тошкент вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси бошлиғи лавозимида ишлаб келган.
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