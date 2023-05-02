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Боксеры на ринге. - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
Тошкентда 30 апрель - 14 май кунлари илк бор Бокс бўйича эркаклар орасида Жаҳон Чемпионати бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20230502/boks-boyicha-jch-shohjahon-abdullaev-34549770.html
Бокс бўйича ЖЧда Шоҳжаҳон Абдуллаев қирғизистонлик рақиби устидан ғалаба қозонди
Бокс бўйича ЖЧда Шоҳжаҳон Абдуллаев қирғизистонлик рақиби устидан ғалаба қозонди
-86 кг вазн тоифасида жанг олиб бораётган Шоҳжаҳон Абдуллаев кейинги босқич сари дадил қадам ташлади.
2023-05-02T16:48+0500
2023-05-02T16:48+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
спорт
бокс
тошкент
жаҳон чемпионати
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ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Тошкентда бўлиб ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси вакили Шоҳжаҳон Абдуллаев ҳам рақибини мағлубиятга учратди.-86 кг вазн тоифасида жанг олиб бораётган Шоҳжаҳон Абдуллаев кейинги босқич сари дадил қадам ташлади.Бугун бокс бўйича жаҳон чемпионатининг иккинчи кун беллашувлари ўтказилмоқда. Ушбу кун дастурида Ўзбекистон терма жамоасининг яна 1 нафар вакили саралаш босқичи доирасида рингга кўтарилади.
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спорт бокс
спорт бокс

Бокс бўйича ЖЧда Шоҳжаҳон Абдуллаев қирғизистонлик рақиби устидан ғалаба қозонди

16:48 02.05.2023
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаШохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.
Шохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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-86 кг вазн тоифасида жанг олиб бораётган Шоҳжаҳон Абдуллаев кейинги босқич сари дадил қадам ташлади.
ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Тошкентда бўлиб ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси вакили Шоҳжаҳон Абдуллаев ҳам рақибини мағлубиятга учратди.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаШохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.
Шохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
Шохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
-86 кг вазн тоифасида жанг олиб бораётган Шоҳжаҳон Абдуллаев кейинги босқич сари дадил қадам ташлади.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаШохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.
Шохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
Шохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Баҳс якунида барча ҳакамлар қирғизистонлик Эркин Адилбек уулуга қарши курашган Абдуллаевнинг ғалабасини тасдиқлашди.
Бугун бокс бўйича жаҳон чемпионатининг иккинчи кун беллашувлари ўтказилмоқда. Ушбу кун дастурида Ўзбекистон терма жамоасининг яна 1 нафар вакили саралаш босқичи доирасида рингга кўтарилади.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаШохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.
Шохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
Шохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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