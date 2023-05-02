Бокс бўйича ЖЧда Шоҳжаҳон Абдуллаев қирғизистонлик рақиби устидан ғалаба қозонди
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаШохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.
-86 кг вазн тоифасида жанг олиб бораётган Шоҳжаҳон Абдуллаев кейинги босқич сари дадил қадам ташлади.
ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Тошкентда бўлиб ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси вакили Шоҳжаҳон Абдуллаев ҳам рақибини мағлубиятга учратди.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаШохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.
Шохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.
-86 кг вазн тоифасида жанг олиб бораётган Шоҳжаҳон Абдуллаев кейинги босқич сари дадил қадам ташлади.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаШохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.
Шохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.
Баҳс якунида барча ҳакамлар қирғизистонлик Эркин Адилбек уулуга қарши курашган Абдуллаевнинг ғалабасини тасдиқлашди.
Бугун бокс бўйича жаҳон чемпионатининг иккинчи кун беллашувлари ўтказилмоқда. Ушбу кун дастурида Ўзбекистон терма жамоасининг яна 1 нафар вакили саралаш босқичи доирасида рингга кўтарилади.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаШохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.
Шохжахон Абдуллаев победил кыргызстанца Эркина Адилбека-Уулу на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.