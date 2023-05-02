Бокс бўйича ЖЧ: Руслан Абдуллаев пуэрто-риколик рақибини мағлубиятга учратди
15:08 02.05.2023 (янгиланди: 15:12 02.05.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаРуслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
Боксчи кейинги босқичда Олер Ибарраче (Испания) ва Дмитри Галагот (Молдова) ўртасидаги баҳс ғолиби билан жанг қилади.
ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Тошкентда бўлиб ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси вакили Руслан Абдуллаев пуэрто-риколик рақибини мағлубиятга учратди.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаРуслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
Руслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
-63.5 кг вазн тоифасида иштирок этаётган боксчи илк босқичда Пуэрто-Рико вакили Мануэл Фебус устидан 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаРуслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
Руслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
Боксчи кейинги босқичда Олер Ибарраче (Испания) ва Дмитри Галагот (Молдова) ўртасидаги баҳс ғолиби билан жанг қилади.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаРуслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
Руслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
Бугун бокс бўйича жаҳон чемпионатининг иккинчи кун беллашувлари ўтказилмоқда. Ушбу кун дастурида Ўзбекистон терма жамоасининг яна 2 нафар вакили саралаш босқичи доирасида рингга кўтарилади.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаРуслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
Руслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.