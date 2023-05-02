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Боксеры на ринге. - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
Тошкентда 30 апрель - 14 май кунлари илк бор Бокс бўйича эркаклар орасида Жаҳон Чемпионати бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20230502/boks-boyicha-jahon-chempionati-ruslan-abdullaev-34543188.html
Бокс бўйича ЖЧ: Руслан Абдуллаев пуэрто-риколик рақибини мағлубиятга учратди
Бокс бўйича ЖЧ: Руслан Абдуллаев пуэрто-риколик рақибини мағлубиятга учратди
Боксчи кейинги босқичда Олер Ибарраче (Испания) ва Дмитри Галагот (Молдова) ўртасидаги баҳс ғолиби билан жанг қилади.
2023-05-02T15:08+0500
2023-05-02T15:12+0500
бокс бўйича жаҳон чемпионати — 2023
спорт
бокс
тошкент
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ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Тошкентда бўлиб ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси вакили Руслан Абдуллаев пуэрто-риколик рақибини мағлубиятга учратди.Боксчи кейинги босқичда Олер Ибарраче (Испания) ва Дмитри Галагот (Молдова) ўртасидаги баҳс ғолиби билан жанг қилади.Бугун бокс бўйича жаҳон чемпионатининг иккинчи кун беллашувлари ўтказилмоқда. Ушбу кун дастурида Ўзбекистон терма жамоасининг яна 2 нафар вакили саралаш босқичи доирасида рингга кўтарилади.
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бокс бўйича жаҳон чемпионати
бокс бўйича жаҳон чемпионати

Бокс бўйича ЖЧ: Руслан Абдуллаев пуэрто-риколик рақибини мағлубиятга учратди

15:08 02.05.2023 (янгиланди: 15:12 02.05.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаРуслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
Руслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Боксчи кейинги босқичда Олер Ибарраче (Испания) ва Дмитри Галагот (Молдова) ўртасидаги баҳс ғолиби билан жанг қилади.
ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Тошкентда бўлиб ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси вакили Руслан Абдуллаев пуэрто-риколик рақибини мағлубиятга учратди.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаРуслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
Руслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
Руслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
-63.5 кг вазн тоифасида иштирок этаётган боксчи илк босқичда Пуэрто-Рико вакили Мануэл Фебус устидан 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаРуслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
Руслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
Руслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Боксчи кейинги босқичда Олер Ибарраче (Испания) ва Дмитри Галагот (Молдова) ўртасидаги баҳс ғолиби билан жанг қилади.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаРуслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
Руслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
Руслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Бугун бокс бўйича жаҳон чемпионатининг иккинчи кун беллашувлари ўтказилмоқда. Ушбу кун дастурида Ўзбекистон терма жамоасининг яна 2 нафар вакили саралаш босқичи доирасида рингга кўтарилади.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаРуслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
Руслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.05.2023
Руслан Абдуллаев одержал победу над Мануэлем Фебусом из Пуэрто-Рико со счётом 5:0.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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