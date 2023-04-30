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Референдумда овоз бериш жараёнлари қандай ўтмоқда — матнли трансляция
Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.04.2023
Референдум — 2023
Ўзбекистонда Конституция ислоҳоти: Ўзбекистон Республикаси Конституциясига киритилаётган ўзгаришлар бўйича умумхалқ референдуми 2023 йил 30 апрель куни бўлиб ўтади. Унда фуқаролар 65% га янгиланган Конституцияни қабул қилиш ёки қилмаслик учун овоз беради.
https://oz.sputniknews.uz/20230430/moskvadagi-ozbekiston-elchixonasida-ovoz-berish-jarayoni-boshlandi--foto-video-34441533.html
Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида овоз бериш жараёни бошланди – фото, видео
Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида овоз бериш жараёни бошланди – фото, видео
Россияда умумий ҳисобда 7 та референдум участкаси очилди.
2023-04-30T10:41+0500
2023-04-30T10:46+0500
референдум — 2023
сиёсат
ўзбекистон
референдум
москва
россия
элчихона
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ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида Ўзбекистон Конституциясига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича референдумга овоз бериш бошланди.Овоз бериш бошланишидан аввал давлат мадҳияси янгради.Бугун Ўзбекистон Конституцияга ўзгартиришлар киритиш бўйича референдумда овоз бериш жараёнлари ўтказилмоқда. Республика бўйича ташкил этилган жами 10758 та референдум участкаси соат 08:00 да очилди. Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 55 та референдум участкаси ўз фаолиятини олиб боради.
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референдум-2023
референдум-2023

Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида овоз бериш жараёни бошланди – фото, видео

10:41 30.04.2023 (янгиланди: 10:46 30.04.2023)
© Sputnik Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
 Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.04.2023
© Sputnik
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Россияда умумий ҳисобда 7 та референдум участкаси очилди.
ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида Ўзбекистон Конституциясига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича референдумга овоз бериш бошланди.
© Sputnik Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
 Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.04.2023
Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
© Sputnik
Овоз бериш бошланишидан аввал давлат мадҳияси янгради.
© Sputnik Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
 Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.04.2023
Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
© Sputnik

Россияда умумий ҳисобда 7 та референдум участкаси очилди.

© Sputnik Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
 Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.04.2023
Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
© Sputnik
Бугун Ўзбекистон Конституцияга ўзгартиришлар киритиш бўйича референдумда овоз бериш жараёнлари ўтказилмоқда. Республика бўйича ташкил этилган жами 10758 та референдум участкаси соат 08:00 да очилди. Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 55 та референдум участкаси ўз фаолиятини олиб боради.
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме. - Sputnik ЎзбекистонРеферендумда овоз бериш жараёнлари қандай ўтмоқда — матнли трансляция 08:10
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