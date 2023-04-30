Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида овоз бериш жараёни бошланди – фото, видео
10:41 30.04.2023 (янгиланди: 10:46 30.04.2023)
© Sputnik Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
© Sputnik
Россияда умумий ҳисобда 7 та референдум участкаси очилди.
ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида Ўзбекистон Конституциясига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича референдумга овоз бериш бошланди.
© Sputnik Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
© Sputnik
Овоз бериш бошланишидан аввал давлат мадҳияси янгради.
© Sputnik Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
© Sputnik
Россияда умумий ҳисобда 7 та референдум участкаси очилди.
© Sputnik Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
Посольстве Узбекистана в Москве началось голосование соотечественников
© Sputnik
Бугун Ўзбекистон Конституцияга ўзгартиришлар киритиш бўйича референдумда овоз бериш жараёнлари ўтказилмоқда. Республика бўйича ташкил этилган жами 10758 та референдум участкаси соат 08:00 да очилди. Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 55 та референдум участкаси ўз фаолиятини олиб боради.