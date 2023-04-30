https://oz.sputniknews.uz/20230430/moskvadagi-ozbekiston-elchixonasida-ovoz-berish-jarayoni-boshlandi--foto-video-34441533.html

Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида овоз бериш жараёни бошланди – фото, видео

Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида овоз бериш жараёни бошланди – фото, видео

Россияда умумий ҳисобда 7 та референдум участкаси очилди.

2023-04-30T10:41+0500

2023-04-30T10:41+0500

2023-04-30T10:46+0500

референдум — 2023

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ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида Ўзбекистон Конституциясига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича референдумга овоз бериш бошланди.Овоз бериш бошланишидан аввал давлат мадҳияси янгради.Бугун Ўзбекистон Конституцияга ўзгартиришлар киритиш бўйича референдумда овоз бериш жараёнлари ўтказилмоқда. Республика бўйича ташкил этилган жами 10758 та референдум участкаси соат 08:00 да очилди. Ўзбекистоннинг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида 55 та референдум участкаси ўз фаолиятини олиб боради.

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